« Une histoire rare » : avant son rêve espagnol, Hugo Benitez fait ses adieux à la JL Bourg

« Aimer, c’est aussi savoir laisser partir », écrit la JL Bourg, tiraillée entre la perte de son emblème, Hugo Benitez (24 ans), qui représente un vrai coup dur sportif, et la joie de voir un enfant du club partir à la conquête de son rêve : le basket espagnol.

Ce samedi matin, la Jeunesse Laïque a officialisé le départ de son capitaine catalan, plus que jamais en approche à Manresa, le club situé à 200 kilomètres du domicile familial de Toulouges, juste de l’autre côté de la frontière espagnole.

« Ces histoires sont rares et j’ai le sentiment d’avoir vécu une aventure spéciale », écrit Hugo Benitez aux supporters. « Vous avez accueilli un enfant de Toulouges et 9 ans plus tard, c’est un homme qui vous remercie. Ce club est un exemple de réussite, qui continuera de grandir sans aucun doute, et je suis fier de l’avoir représenté à travers toute l’Europe. Cette histoire prend fin aujourd’hui et je ne retiens pas la tristesse que j’ai de vous dire au revoir, plutôt la joie que ces 9 ans m’ont procurée. 9 ans de sueur, de travail et de détermination mais surtout 9 ans de bonheur et de plaisir. Merci la JL pour ton amour. Sache que celui que je te porte est encore plus grand. C’est ce lien indéfectible, construit ensemble, qui restera ma plus belle réussite ici. »

Devenu All-Star et international français à Bourg

Un chapitre long de neuf ans, qui n’aurait peut-être jamais eu lieu si la JL Bourg n’avait pas adopté un positionnement différent concernant son école des meneurs, en quête de joueurs ne cochant pas les cases physiques et athlétiques traditionnelles. Arrivé avec le statut de cadet de l’USA Toulouges, il repart de la Jeu en tant qu’international français et capitaine du club.

Entre-temps, Hugo Benitez n’a quasiment connu que des chapitres dorés. En vrac : la découverte de Bercy avec la Coupe de France U17 assortie du trophée de MVP (victoire 74-61 contre Nantes), le titre de champion de France U18 remporté à domicile face à la JSF Nanterre de Victor Wembanyama (100-51), les premières minutes en pro offertes par Savo Vucevic un soir d’octobre 2019 contre Orléans, le statut de n°1 à l’évaluation du championnat Espoirs en 2019/20, le face à face avec l’un de ses modèles Milos Teodosic le soir de ses 20 ans et les compliments de Sasha Djordjevic dans la foulée, le terrain partagé avec son petit frère Élian Benitez, les premières sélections au All-Star Game et en équipe de France, une finale de Coupe d’Europe jouée avec son club formateur puis le brassard de capitaine pour conclure ses 281 apparitions avec la JL Bourg.

« C’est un pur produit JL »

Le tout avec une vraie affirmation sportive au fur et à mesure des années. Biberonné au basket espagnol dès sa plus jeune enfance, avec un amour pour le jeu collectif encore renforcé par la philosophie Pierre Murtin qui l’a profondément marquée, Hugo Benitez aura d’abord su construire sa réputation autour de son formidable QI basket. Puis il y a ajouté une défense efficace et un tir intermédiaire devenu redoutable, tout en étant de moins en moins effacé dans son leadership et son caractère au fil des saisons, au point de repousser le MVP T.J. Shorts qui le toisait lors de son dernier match à Ékinox.

« Depuis trois ans, Hugo avait progressé d’année en année et avait un rôle important dans l’équipe, c’est donc forcément une perte sportive », souligne l’entraîneur Frédéric Fauthoux. « Mais c’est surtout une perte pour le club, c’est un pur produit JL, comme un club aime les construire. Même si Hugo n’est pas quelqu’un de très vocal, par son leadership et ses valeurs il imposait quelque chose, il dégageait quelque chose lorsqu’on arrivait ici, comme un symbole. Et puis affectivement c’est un petit pincement, quand on a accompagné quelqu’un comme ça, qu’on a construit un projet sportif, avec un point de départ et une arrivée… Tu clôs un chapitre avec une belle personne et un très bon joueur. J’ai d’excellents souvenirs avec lui, il a tant grandi. Mais je suis avant tout tellement content pour lui qu’il réalise ça. Il va maintenant falloir qu’il performe ! »

En EuroCup l’an prochain face à la JL ?

Après avoir repoussé une offre juteuse du Bahcesehir Istanbul l’été dernier, approché par le Zalgiris Kaunas en cours de saison, déjà courtisé par des clubs espagnols disputant la BCL dans le passé, Hugo Benitez a donc décidé de franchir le pas vers la Liga Endesa, malgré l’incertitude autour de l’avenir européen de Manresa, « seulement » 10e de Liga Endesa (mais qui pourrait disputer l’EuroCup et y retrouver la JL Bourg). Là-bas, malgré un profil diamétralement différent, il espère y suivre les traces d’un autre meneur français qui y a explosé, Sylvain Francisco. Et se rapprocher de son rêve ultime : défendre, un jour, les couleurs du FC Barcelone en EuroLeague.