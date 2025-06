Hugo Benitez se rapproche de l’Espagne : négociations en cours avec Manresa

Hugo Benitez semble de plus en plus proche d’accomplir son rêve : jouer en Espagne et en Liga Endesa. Avec la possibilité de se libérer de son contrat avec la JL Bourg jusqu’au 15 juin, le meneur est en contacts avancés avec Manresa, l’équipe catalane qui a déjà signé un ex-Burgien un an auparavant, Bodian Massa.

Le grand saut espagnol après son histoire avec la JL Bourg

Entré au centre de formation de la JL Bourg en 2016, Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) n’a connu que la Jeu dans son début de carrière professionnelle. À partir de 2019 déjà, le natif du Sud-Ouest a connu les joies de la première division française, progressant chaque année pour devenir l’un des piliers de l’effectif de Frédérix Fauthoux. Sur le plan statistiques, il sort même l’une de ses meilleures saisons en carrière, avec plus de 8 points à 49% aux tirs et 5 passes décisives en un peu plus de 20 minutes de jeu en moyenne en Betclic ELITE. En EuroCup, où il a connu sa 5e campagne cette saison, il a connu les mêmes standards d’un point de vue comptable.

PROFIL JOUEUR Hugo BENITEZ Poste(s): Meneur Taille: 192 cm Âge: 24 ans (20/01/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 8,4 #95 REB 2,2 #143 PD 5,1 #8

De l’autre côté des Pyrénées mais à 2 heures de sa ville natale

En rejoignant Manresa, Hugo Benitez changerait de compétition européenne, avec la BCL, mais découvrirait surtout le championnat national le plus relevé d’Europe, la Liga Endesa. Il y a peu de temps, un meneur français s’est bien révélé dans la cité catalane, en la personne de Sylvain Francisco, aujourd’hui en EuroLeague au Zalgiris Kaunas.

Dans la cité catalane de Manresa, Hugo Benitez ferait en plus resurgir des souvenirs de jeunesse, lui le fan de Ricky Rubio et du FC Barcelone, dont il allait voir les matchs étant petit. Cela revêt également l’intérêt de n’être qu’à 2h15 de route de sa ville de Toulouges, située en banlieue de Perpignan. Mais le rêve espagnol peut parfois ne pas être aussi beau qu’attendu : Enzo Goudou-Sinha, lui aussi grand admirateur de la Liga, a pu le constater avec Andorre en cette fin de saison 2024-2025.

Pour la JL Bourg, le départ à venir de Hugo Benitez, qui devrait être confirmé dans les prochaines heures, marque bel et bien la fin d’un cycle dans l’Ain. La quasi-totalité de l’effectif 2024-2025 vogue vers de nouveaux horizons. La Jeu dispose seulement de quelques joueurs sous contrat pour la saison 2025-2026 : Kevin Kokila, Maxime Courby (avec qui un doute subsiste), la première recrue officialisée Assemian Moularé ainsi que la signature à venir de Yvann Mbaya.