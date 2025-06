Transfert : Hugo Benitez s’engage avec Manresa pour trois saisons

Hugo Benitez tourne la page de la JL Bourg. Après neuf années passées au sein du club de l’Ain, le meneur franco-catalan s’apprête à vivre sa première expérience à l’étranger en rejoignant Manresa, 10e de la dernière saison de Liga Endesa. Il évoluera ainsi à 2h15 de route de sa ville de Toulouges, dans les Pyrénées-Orientales.

Une nouvelle aventure espagnole pour Hugo Benitez

C’est officiel depuis ce samedi 14 juin : Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) portera les couleurs de Manresa lors des trois prochaines saisons. Natif à Perpignan, et passé par le centre de formation de la JL Bourg, le meneur était fidèle à son club formateur depuis 2016, et avait intégré l’équipe professionnelle en 2019.

Auteur d’une solide saison 2024-2025 en Betclic ÉLITE (8,2 points et 5 passes décisives pour 11,8 d’évaluation en 21 minutes) et performant également en EuroCup (8,8 points et 5,2 passes pour 12,3 d’éval), le Catalan arrive à Manresa pour découvrir la Liga Endesa et franchir un nouveau cap dans sa carrière.

« Il s’agit de sa première expérience hors de son pays », rappelle le communiqué du club catalan, qui mise sur la qualité de création et l’énergie du meneur français.

🔏 𝗟𝗲 𝗰𝗮𝘁𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗮̀!!

🏔️ Des de més enllà del Pirineu arriba el nostre segon fitxatge de l'estiu.

⚡️ Hugo Benitez és del BAXI #Manresa! Benvingut @benitezhugo7! 🪀 Base/escorta 📏 1,92m

🇫🇷 FRA 🪪 24 anys 🛬 @JLBourgBasket

🔗 https://t.co/xkQUl8Hq3X pic.twitter.com/Nii0UBVT3R — BAXI Manresa (@BasquetManresa) June 14, 2025

Manresa veut retrouver les sommets

Dixième de la dernière saison régulière de Liga Endesa (17 victoires – 17 défaites), Manresa vise un retour en playoffs avec cette signature. Le recrutement d’un joueur référencé sur la scène européenne comme Hugo Benitez montre la volonté du club catalan de se renforcer à la mène, secteur clé pour espérer franchir un palier dans une Liga toujours plus compétitive.

International français U20, déjà apparu en fenêtres FIBA avec les Bleus, Hugo Benitez rejoint une formation connue pour valoriser les joueurs créatifs. Ce changement de décor pourrait lui permettre de poursuivre sa progression et de se rapprocher de son rêve de jouer en EuroLeague, peut-être au FC Barcelone, à terme.