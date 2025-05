Le rookie Chris Ledlum (Élan Béarnais) élu MVP de la saison 2024-2025 de Pro B !

Meilleur marqueur du championnat (plus de 19 points par match), Christopher Ledlum a été nommé MVP de la saison régulière 2024-2025 de Pro B. Malgré quelques blessures, le rookie américain a porté Pau-Lacq-Orthez dans la zone des playoffs tout au long de l’exercice.

Christopher Ledlum (1,98 m, 24 ans) a rejoint l’Élan Béarnais à l’été 2024, à la sortie de son cursus universitaire américain, après tois saisons à Harvard (18,8 points et 8,4 rebonds de moyenne en 2022-2023) et une plus compliquée statistiquement à Saint John’s (9,5 points à 42,7% de réussite aux tirs, 6,9 rebonds et 1,8 passe décisive en 29 minutes) sous les ordres de Rick Pitino.

PROFIL JOUEUR Christopher LEDLUM Poste(s): Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 24 ans (19/02/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 19,1 #1 REB 8,4 #3 PD 2,1 #87

Chris Ledlum, un gros volume qui s’est parfaitement adapté à la Pro B

À son arrivée dans le Sud-Ouest, Ledlum n’a pas eu besoin de la “période d’adaptation pour sa première en Europe” que son entraîneur Mickaël Hay lui prévoyait à l’été. Le coach était déjà conquis par son “gros volume athlétique et son gros volume de jeu, qui est très porté sur ce qu’a besoin l’équipe”.

Pas loin du mariage parfait, il conclut sa première saison professionnelle avec plus de 19 points de moyenne, meilleure marque du championnat, mais aussi plus de 8 rebonds (troisième meilleure moyenne) et 2 passes décisives en 29 minutes de jeu en moyenne. Il est également le meilleur joueur à l’évaluation (18,8). Bref, Christopher Ledlum est une véritable machine à stats en Pro B.

Si une blessure à la cheville et un dos bloqué lui ont fait manquer quelques matchs en cours d’exercice, son impact a été réel sur chacune de rencontres. En double-double dès son premier match (25 points et 10 rebonds contre Blois), le natif de Brooklyn (New York) a ponctué sa saison avec de nombreux cartons au scoring : 24 points et 18 rebonds contre Evreux en mars dernier, et surtout 37 points et 13 rebonds à Orléans en avril dernier, ce qui est la 2e meilleur performance de la saison en Pro B.

Christopher Ledlum accomplie donc une saison stratosphérique, surtout pour une première à l’étranger et en professionnel, ce qui lui vaut logiquement d’être consacré MVP de Pro B. Pari plus que gagnant de l’Élan Béarnais, il sera certainement très convoité lors de l’intersaison 2025.