Gabby Williams évalue l’option d’un retour en WNBA cette saison

Moins d’une semaine après la fin du tournoi olympique féminin, la saison de WNBA a repris son cours. Les basketteuses internationales qui étaient de la partie à Paris sont déjà de retour sur les parquets américains. Et parmi elles, toujours pas de Gabby Williams (1,80 m, 27 ans), qui n’avait pas pris part à la première partie de saison afin de garder sa place en équipe de France.

Auteure de fabuleux Jeux Olympiques – avec quasiment 15 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions de moyenne, un titre de meilleure défenseure et une place dans le cinq majeur de la compétition – la franco-américaine a certainement attiré les regards du monde du basket. Surtout par son dernier match contre Team USA, où elle a marqué 19 points, dont le panier au buzzer qui aurait pu être salvateur, à quelques centimètres près. Celle qui a déjà cinq saisons d’expérience en WNBA provoquerait l’intérêt de trois équipes : le New-York Liberty, le Phoenix Mercury et le Seattle Storm (où elle a déjà joué en 2022 et 2023). Ces trois franchises ont environ 20 000 $ de libres dans leur cap salarial. C’est en tout cas ce que rapporte la journaliste américaine spécialisée de Winsidr, Rachel Galligan.

Éligibile selon les lois de priorisation

Car Gabby Williams est techniquement éligible pour jouer en WNBA sur cette deuxième partie de saison. Les règles de priorisation mises en place par la ligue américaine ne la concernent pas étant donné qu’elle est agent libre non-restreinte, sous contrat avec aucune équipe. En ce moment, l’ailière de 27 ans « évalue ses options en WNBA mais pense aussi à rester en France pour se reposer. »

Toujours selon Rachel Galligan, sa décision sera prise en fonction de ce qui lui est proposé par les franchises, notamment en ce qui concerne sa protection pour la Draft d’expansion. En ce moment, chaque équipe doit choisir un noyau de 6 joueuses sur lequel elle place son veto pour l’expansion de la ligue à deux nouvelles franchises (Golden State, puis Toronto), qui aura lieu en 2025 et 2026. Si elle venait à signer en WNBA cette saison, Williams préfèrerait ne pas faire partie de ces noyaux, afin de pouvoir être agent libre non-restreinte l’été prochain, et de pouvoir signer où elle veut. Possiblement dans les futures Golden State Valkyries, proche de là où elle a grandi. Quoi qu’il en soit, sa décision devra être prise rapidement car il ne reste plus qu’une quinzaine de matchs dans la saison 2024, du moins avant les playoffs. Ensuite, elle rejoindra son nouveau club de Fenerbahçe pour débuter sa saison européenne.