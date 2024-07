Comme annoncé au printemps dernier, Julie Allemand (10,3 points, 4,1 rebonds et 6,5 passes décisives en LFB en 2023-2023) et Gabby Williams ont décidé de quitter l’ASVEL Féminin pour rejoindre le vainqueur de l’EuroLeague 2024, le Fenerbahçe Istanbul. C’est ce qu’annonce le compte X officiel du club turc ce vendredi, au lendemain du forfait de la meneuse belge aux jeux de Paris 2024.

Gabby Williams Fenerbahçe’de! 💛💙✍️ Kulübümüz, son olarak LDLC ASVEL Feminin forması giyen, Fransa Milli Takımı oyuncusu Gabby Williams (1.80-1996) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. WNBA ve Avrupa Kadın Basketbolu’nun en özel oyuncuları arasında yer alan Gabby Williams’a… pic.twitter.com/hcQVJ0pCm3 — Fenerbahçe Kadın Basketbol (@fbkadinbasket) July 26, 2024

Julie Allemand a passé six saisons à Lyon, entrecoupées d’un bref passage à Lattes-Montpellier (2020-2021) et de deux aventures estivales en WNBA (Indiana Fever et Chicago Sky), raflant deux titres de champion de France et une EuroCup au passage. Gabby Williams a elle a rejoint l’ASVEL en 2022. Elle a quitté le club au début du printemps.

Julie Allemand retrouvera sa coéquipière en sélection nationale Emma Meesseman. Elle découvrira aussi le coaching de Valérie Garnier, qui est par contre connu de Gabby Williams, qui l’a côtoyé en équipe de France féminine.