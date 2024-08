Gabby Williams et la cruauté de son dernier tir : « Je savais direct qu’il était à 2-points »

La journaliste américaine d’Associated Press n’aurait peut-être pas dû arriver en retard… Quand elle a demandé à Gabby Williams de raconter les émotions qui l’ont submergé lors de son dernier tir, alors qu’elle avait auparavant bien fait comprendre qu’elle ne comptait pas spécialement s’exprimer dessus, notre confrère s’est heurtée à des regards exaspérés de la part de l’internationale française. Mais l’envoyée spéciale d’AP a persévéré. Gabby savait-elle qu’elle était à 2-points ? « Oui ». Comment s’est-elle sentie ? « Déçue ». Réponses lapidaires. Il fallait arriver avant.

🇫🇷🥈🏀 "Qu'est-ce qu'on est fier d'être français !" : jusqu'au bout, les Bleues ont embêté les Américaines, sacrées championnes olympiques pour un petit point (67-66) #Paris2024 #FRAUSA pic.twitter.com/lU09MlJuJ1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 11, 2024

Car évidemment, les premières questions de la conférence de presse ont tourné sur cette action, qui restera dans la légende des Jeux Olympiques : Gabby Williams qui reçoit, certainement un peu par surprise, la balle des mains de Marine Johannes et lâche un tir désespéré en course pour égaliser au buzzer. Tout en mordant légèrement sur la ligne majorée, ce qui offre le titre olympique à Team USA (66-67). « Je savais direct que c’était à 2-points », a confié, dans un rire triste, l’ancienne joueuse de l’ASVEL. « J’allais vite, c’était dur de m’arrêter. Mais c’est une seule action, il y en avait 50 000 autres pendant le match. » Un autre journaliste a relancé la Franco-Américaine, lui demandant s’il y avait faute de Breanna Stewart à la hanche sur ce shoot. « Je ne vais pas répondre à plein de questions sur ce tir. Ça n’a pas été sifflé, point. » Et plus personne ne l’a interrogé dessus, sauf les retardataires…

« Tout le monde parlera de ce match pendant des années ! » Élue meilleure défenseure et dans le cinq idéal des Jeux Olympiques, Gabby Williams a également exprimé son contentement quant au visage affiché par l’équipe de France lors de cette quinzaine olympique. « Je suis super contente et fière de ce qu’on a fait pendant cette compétition. Il ne faut pas baisser la tête, cette finale était énorme. Tout le monde parlera de ce match pendant des années. Bien sûr qu’il y a de la déception mais dans quelques heures, je pense qu’on va bien fêter cette médaille car c’était vraiment un rêve. » Avec un vrai impact sur le basket féminin français, à l’image des Braqueuses en 2012 ? « On a inspiré beaucoup de monde aujourd’hui », poursuit-elle. « J’espère que ça aidera à faire grandir le basket en France, que beaucoup de jeunes filles ont regardé le match cet après-midi, qu’elles ont vu à quel point nous nous sommes battues. Pendant le match, je n’ai vu aucun doute sur nos visages. Dès le début, on leur a mis la pression. On savait qu’on était capables de gagner, on voulait le montrer. J’ai senti qu’on était là pour avoir la médaille d’or. Et personnellement, je voulais changer la culture en France, qu’on n’accepte pas la défaite. »

À Bercy,