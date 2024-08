Battue d’un point en finale, l’équipe de France médaillée d’argent aux JO

L’équipe de France féminine a réalisé un match sensationnel pour s’approcher du Graal en finale olympique, face à Team USA. Les Bleues ont joué yeux dans les yeux avec les Étasuniennes, qui n’ont plus perdu aux Jeux olympiques depuis 1992 (61 victoires de suite, seulement deux fois de moins de 10 points). Devant une bonne partie de la deuxième mi-temps (10 minutes en cumulé), elles ont finalement perdu d’un point (66-67). Elles finissent néanmoins avec une très belle médaille d’argent pour l’olympiade de Paris.

Gabby Williams, à quelques centimètres près…

Il s’en est fallu de quelques centimètres pour que Gabby Williams ne réussisse le panier à 3-points de l’égalisation. En pleine course, la star des Bleues (19 points à 7/16 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions pour 20 d’évaluation en 32 minutes) a attrapé le ballon après une passe de Marine Johannes. Malheureusement, elle a tiré avec le pied sur la ligne à 3-points. Son panier réussi n’a fait que rapprocher les Françaises à une petit point (66-67).

Mais c’est avant cela que l’équipe de France a peut-être laissé passer l’occasion rêvée. Grâce à la force de leur collectif, les joueuses de Jean-Aimé Toupane se sont procurées plusieurs tirs en réception derrière la ligne à 3-points. Des tirs qui ne sont pas rentrés. Mais par la force de leur défense exceptionnelle (34% de réussite aux tirs et 19 balles perdues pour Team USA, 67 points encaissés), elles ont fait jeu égal avec les septuples tenantes du titre.

Une guerre de tranchées pour commencer

L’équipe de France a abordé sa finale de la meilleure des façons. Organisées et surtout ultra combatives, elles ont imposé leur défense de fer à une sélection étasunienne qui marquait jusqu’ici 90 points en moyenne sur le tournoi. Très présentes au rebond offensif, elles ne parvenaient cependant pas à créer de brèche dans la défense américaine. Après 8 minutes de jeu, elles n’en étaient ainsi qu’à 2/17 aux tirs. Marine Johannès (9 points à 3/13 aux tirs et 2 rebonds en 21 minutes), agressive vers le cercle, a doublé ce total mais une dernière minute ratée a causé un premier écart (9-15). Toutefois, les Françaises n’ont pas lâché : bien au contraire. Avec un énorme impact défensif de Sarah Michel-Boury (3 interceptions en 10 minutes) et Leila Lecan (7 points à 3/6 en 15 minutes), elles ont recollé, égalisé par deux fois, avant de passer devant (25-23). Marine Fauthoux (8 points à 2/8, 3 rebonds et 3 balles perdues pour 3 d’évaluation en 20 minutes) a notamment marqué un 3-points très lointain en fin de possession.

25 partout à la pause entre l'équipe de France et Team USA ‼️ 😱 Quelle défense exceptionnelle des Françaises ! pic.twitter.com/xBnuJbT8qt — BeBasket (@Be_BasketFr) August 11, 2024

Rentrées aux vestiaires sur un score de parité (25 partout), les Bleues ont démarré la deuxième mi-temps sur leur lancée, avec un 10-0 (35-25). Une prestation de rêve. Néanmoins, les Américaines ont réagi et quelques coups de sifflets favorables leur ont permis de revenir et de finir le troisième quart-temps en menant au score (43-45). S’en est suivi un véritable mano a mano, jusqu’à un irrespirable money time. Mais les tricolores n’ont pas réussi à se procurer de bons derniers tirs alors que les Américaines n’ont laissé que très très peu de lancers francs en route. Un dernier 3-points de Gabby Williams a entretenu l’espoir, jusqu’à cette ligne mordue…

Mais les Françaises pourront se féliciter d’avoir toucher du doigt le rêve olympique. Grâce à une immense défense, notamment de la part de Valériane Ayayi (9 points à 3/9 et 2 rebonds pour 7 d’évaluation en 26 minutes) et Marième Badiane (8 points à 2/5, 6 rebonds, 2 interceptions et 1 contre pour 16 d’évaluation en 30 minutes) sur les meilleures joueuses du monde A’ja Wilson et Breanna Stewart (respectivement limitées à 21 points à 6/14 aux tirs en 33 minutes et 8 points à 2/8 et 3 rebonds en 30 minutes), les Bleues sont passées tout proches de l’exploit. Jamais les Américaines n’avaient gagné avec une si petite marge depuis leur défaite en demi-finales du tournoi olympique de 1992, à Barcelone.