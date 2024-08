[Vidéo] Dix centimètres de regrets éternels : le dernier tir crève-coeur de Gabby Williams, le pied sur la ligne

« C’est un deux », murmure Gabby Williams, dévastée. Et avec elle des millions de français, le cœur brisé par la tragique dernière image des Jeux Olympiques… Le pied de l’ailière franco-américaine, peut-être surprise par la passe de Marine Johannès, mordant sur la ligne à 3-points, alors que les Françaises étaient menées 64-67. Dix centimètres, tout au plus, qui privent les Bleues d’une prolongation face aux États-Unis. La médaille d’argent la plus douloureuse de l’histoire du basket français (66-67)…

🇫🇷🥈🏀 "Qu'est-ce qu'on est fier d'être français !" : jusqu'au bout, les Bleues ont embêté les Américaines, sacrées championnes olympiques pour un petit point (67-66) #Paris2024 #FRAUSA pic.twitter.com/lU09MlJuJ1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 11, 2024