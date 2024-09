La coach du Seattle Storm impressionée par Gabby Williams : « C’est un honneur de la coacher »

L’arrivée de Gabby Williams (1,80 m, 26 ans) aux deux tiers de la saison a changé beaucoup de choses pour le Seattle Storm. Arrivée dans la forme de sa vie des Jeux Olympiques, la n°5 tricolore s’est directement intégrée dans une équipe qu’elle connaît bien pour y disputer sa troisième saison. Si bien que, d’abord utilisée en sortie de banc, elle s’est très rapidement imposée dans le cinq majeur. Et son utilisation offensive a été plus importante qu’anticipé.

Initialement prévue pour être un couteau-suisse et mettre en valeur ses coéquipières, la franco-américaine a finalement pris ses responsabilités et est devenue la troisième meilleure marqueuse de l’équipe sur les huit derniers matchs (12,6 points de moyenne). Ce qui a rabattu les cartes au Storm, pour le plus grand bien de l’équipe, qui compte 6 victoires sur ces 8 matchs. Sachant qu’elle garde son importance en défense. Sa coach Noelle Quinn l’a particulièrement encensée après son match à 22 points contre Los Angeles :

« On compte beaucoup sur elle […] Elle est très athlétique, mais prend aussi les bonnes décisions. Maintenant vous voyez son tir à mi-distance, sa confiance dans son tir à 3-points. Vous voyez une incroyable joueuse en pleine confiance, qui essaye de nous amener vers notre objectif. Elle est si importante pour nous. C’est un honneur de la coacher, je suis heureuse qu’elle nous ait choisis. Je serai toujours derrière Gabby. »

Cette nuit, Williams a une nouvelle fois réussi un match très complet sur le plan statistique (14 points, 5 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions), même si elle a été plus maladroite que d’habitude (5/13 aux tirs). Mais surtout, elle a joué… 38 minutes et 41 secondes sur 40 minutes possibles. Preuve de son importance sur le terrain, encore plus en l’absence de deux cadres, Jewell Loyd et Ezi Magbegor. Seattle s’est toutefois incliné à domicile face aux Las Vegas Aces (72-85), qui pourraient bien être leurs futures adversaires en playoffs. Le Storm a définitivement validé sa cinquième place, mais le dernier match de saison régulière décidera de qui entre Las Vegas et Connecticut les affrontera au premier tour. Les Aces peuvent encore passer devant le Sun, qui serait peut-être un adversaire plus souhaitable pour le Storm. Les playoffs débuteront la semaine prochaine.