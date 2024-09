22 points dans une victoire : Gabby Williams réussit la troisième meilleure performance de sa carrière

Même si ce ne sera qu’un court échantillon de 12 matchs (avec les playoffs en plus), Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) est en train d’atteindre des chiffres qu’elle n’avait jamais atteint en WNBA. Après deux matchs à 17 points ces derniers jours, la franco-américaine a franchi un nouveau cap en dépassant la barre des 20 points pour seulement la cinquième fois de sa carrière. Sa moyenne de points cette saison est désormais au-dessus des 10 unités, ce qui ne lui était jamais arrivé. Surfant sur la bonne dynamique des Jeux Olympiques, elle joue probablement le meilleur basket de sa vie.

Cette nuit encore une fois, tout a semblé lui réussir. Dans un match à domicile sans grand enjeu puisque le Storm est déjà qualifié pour les playoffs et que les Sparks sont bonnes dernières du classement, Williams ne s’est pas relâchée pour autant. En pleine confiance, elle n’a quasiment rien manqué dans les deuxièmes et troisièmes quart-temps. D’autant plus face à une défense qui lui a lâché du lest, car trop concentrée sur les plus gros dangers du Storm (Nneka Ogwumike et Skylar Diggins-Smith). La vice-championne olympique en titre a profité des nombreuses lignes de pénétration et des opportunités de shoots ouverts. Le tout en étant souvent chargée de remonter la balle, et en restant toujours à l’affût d’une interception (4) ou d’un rebond offensif (2).

Des périodes de moins bien en attaque, mais jamais en défense

Puis une fois que la défense a compris qu’il ne fallait pas lui laisser d’espace et s’est resserrée dans le dernier quart-temps, Williams a commencé à hésiter et forcer ses tirs. Ce qui a coïncidé avec une période de moins bien du Storm, qui a laissé les Sparks revenir au score et même passer devant. En difficulté en attaque, c’est à ce moment-là que la n°5 tricolore s’est mise au diapason de l’équipe en défense. Sur l’avant-dernière possession défensive, c’est elle qui fait la bonne rotation pour empêcher Odyssey Sims (20 points) d’aller au panier et de repasser devant à 10 secondes du terme. Ce qui mènera dans la foulée à une interception, et finalement à la victoire. Au final, Gabby Williams termine avec 22 points à 9/15 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), 6 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions et 0 turnover en 35 minutes. Une performance au sommet. « C’est absolument pour ça que je suis revenue, j’adore être ici » a-t-elle commenté en parlant du public de Seattle, qui l’adore.

Avec cette quatrième victoire consécutive (90-87), le Storm consolide sa cinquième place. Avec 24 succès pour 14 défaites, les joueuses de Noelle Quinn peuvent encore remonter les Las Vegas Aces, qui n’ont qu’une victoire d’avance, et aller chercher l’avantage du terrain en playoffs. Elles n’ont plus que deux rencontres pour y arriver. Mais elles sont assurées d’aborder ces derniers soit en quatrième soit en cinquième position. Le prochain match dans deux jours face aux… Aces rendra le verdict.