Gabby Williams et le Seattle Storm perdent… mais se qualifient pour les playoffs !

À une dizaine de matchs de la fin de la saison régulière de WNBA, Gabby Williams (1,80 m, 27 ans) et le Seattle Storm ont déjà assuré leur qualification en playoffs. Et ce malgré leur défaite dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août face à New York Liberty (98-85).

Largement dominé par l’équipe de la Grosse Pomme (notamment au rebond : 45 prises à 17), le Storm (19 victoires – 12 défaites) a néanmoins composté le 5e billet pour les playoffs. Titulaire pour la seconde fois d’affilée, Gabby Williams a compilé 7 points (2/6 aux tirs), 1 rebond, 3 passes décisives et 2 interceptions en 23 minutes de jeu.