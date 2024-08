Gabby Williams retourne en WNBA !

Alors qu’elle pensait initialement faire une croix sur la saison 2024 de WNBA, en vue des Jeux Olympiques de Paris, pour mieux y revenir en 2025, Gabby Williams (1,80 m, 27 ans) a changé d’avis. Héroïne malheureuse de la finale olympique face aux États-Unis, la leader des Bleues a choisi de retourner au Seattle Storm, où elle a déjà officié pendant deux étés, en 2022 et 2023. Courtisée par trois franchises, elle évaluait ses différentes options ces derniers jours, et a dû être satisfaite par la proposition contractuelle de son ancienne équipe, autant au niveau salarial que concernant sa « protection » pour 2025.

« Les JO ont montré que Gabby Williams était une joueuse de classe mondiale » Noelle Quinn, la coach de Seattle

« Je suis tellement heureuse de rejoindre le Storm pour le reste de la saison », a-t-elle dit. « Je me sens plus que prête à revenir à Seattle. Le club, mes coéquipières et les supporters m’ont tellement manqué. J’espère qu’on pourra finir fort la saison ! » Attendue dans l’Oregon la semaine prochaine, l’ancienne ailière de Lattes-Montpellier et de l’ASVEL n’aura plus qu’une dizaine de matchs à jouer, avant le début des playoffs. Avec 17 victoires et 10 défaites, Seattle est actuellement 5e du championnat.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le retour de Gabby », s’est exclamée la coach, Noelle Quinn. « Gabby est une joueuse qui marque par son dynamisme et son incroyable polyvalence. Elle peut défendre sur différentes postes et possède une large panoplie offensive. Étant donné qu’elle connait notre système, nous savons qu’elle peut avoir un impact immédiat. Ses JO ont montré qu’elle était de classe mondiale et nous sommes heureux de l’avoir de nos côtés pour la quête des playoffs. »

Drafté en 4e position par Chicago en 2018, Gabby Williams cumule cinq campagnes WNBA, trois avec le Sky et deux avec le Storm. Élue dans le deuxième meilleur cinq défensif du championnat en 2022, elle présente un bilan de 7,3 points, 3,8 rebonds et 2,3 passes décisives en 142 matchs. Elle ratera le prochain match du Storm mais sera disponible à partir du 26 août.