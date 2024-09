Gabby Williams et Seattle renversent le duel franco-français face à Lou Lopez Sénéchal et Dallas

Depuis le départ forcé d’Olivia Epoupa, il ne reste plus que deux françaises inscrites à cette saison 2024 de WNBA. D’un côté Gabby Williams (1,80 m, 27 ans) au Seattle Storm, et de l’autre Lou Lopez Sénéchal (1,85 m, 26 ans) aux Dallas Wings. Les deux tricolores se sont affrontées pour la première fois cette nuit, alors que la saison régulière touche à sa fin.

Williams brille, Lopez Sénéchal reste dans l’ombre

Le Storm de Gabby Williams, qui a déjà obtenu sa qualification pour les playoffs, est ressorti gagnant de ce duel (83-81). Ce alors qu’elles étaient menées de 13 points à la mi-temps. Un match qui aurait pu se terminer sur un buzzer beater… de Dallas. Ailière titulaire, la franco-américaine a été omniprésente, avec 10 points à 5/8 aux tirs, 7 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. Elle a dépassé la barre des 10 points pour la quatrième fois sur ses cinq derniers matchs. Après avoir eu du mal à trouver sa place dans l’attaque à son arrivée, elle a désormais pris ses marques. Et joue probablement à son meilleur niveau en six saisons de WNBA. Le Storm a engrangé son troisième succès d’affilée. La franchise de Seattle ne connaît pas encore avec certitude son adversaire au premier tour des playoffs, qui débutent dans dix jours. Même si ce sera très probablement les Las Vegas Aces, championnes en titre.

De leur côté, les Dallas Wings ont une nouvelle fois échoué à domicile. La franchise texane, d’ores et déjà éliminée de la course aux playoffs, a encaissé sa septième défaite consécutive. Dans cette situation, les cadres pourraient être reposées pour laisser la place aux jeunes comme Lou Lopez Sénéchal. Pourtant, ce n’est pas le cas. La n°5 de la Draft 2023, qui vit sa vraie saison rookie étant donné sa longue blessure l’année dernière, n’a pas joué ce match contre Seattle. Elle n’est en fait apparue que 16 minutes au total depuis la reprise à la mi-août. Lors du dernier match contre New-York, elle a marqué son premier panier depuis le… 23 juin. Son profil d’arrière shooteuse ne semble pas coller avec les besoins de la coach Latricia Trammell. Cette dernière la laisse de côté. La franco-mexicaine devrait tout de même prendre part aux deux derniers matchs de la saison. Peut-être ses derniers à Dallas.