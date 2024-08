Transférée puis coupée dans la foulée, Olivia Epoupa n’a plus d’équipe

Le dernier jour avant la date limite des transferts aura été mouvementé pour les joueuses françaises. La bonne nouvelle concernant Gabby Williams a malheureusement été précédée par une plus mauvaise pour Olivia Epoupa (1,65 m, 30 ans). De retour de blessure, cette dernière a été impactée par un transfert entre les Minnesota Lynx et les Washington Mystics.

À un peu plus de six heures de la « trade deadline », les deux franchises ont annoncé un échange autour de trois joueuses : Epoupa, la Malienne Sika Koné et un second tour de draft (2026) sont envoyées à Washington, tandis que l’ailière Myisha Hines-Allen fait le chemin inverse, direction Minneapolis. Les Lynx – en course pour le titre – se séparent ainsi de deux joueuses de fond de banc et d’un pick pour récupérer une joueuse expérimentée qui peut intégrer la rotation, tandis que les Mystics font un ménage financier pour préparer la saison 2025. Malheureusement pour Epoupa, la franchise de la capitale – pourtant dernière au classement – n’a pas souhaité la garder et l’a coupée dans la foulée de son arrivée. La meneuse française aura joué 16 matchs cette saison avec les Lynx. Et aura compilé 0,9 point à 40% aux tirs, 1,2 rebond et 1,5 passe décisive en 7 minutes de moyenne. Ses quelques apparitions pleines d’énergie en sortie de banc n’auront pas suffi pour convaincre les dirigeants.

Techniquement, Epoupa peut encore signer dans une autre équipe avant la fin de saison régulière. Si la saison des transferts est terminée, celle de la free agency ne l’est pas encore. Mais c’est peu probable, tant la joueuse aux 99 sélections avec la France a eu peu d’opportunités pour se montrer. Sa saison de rookie WNBA à 30 ans devrait donc prendre fin. Elle pourra ainsi se tourner vers la saison en Europe. Mais là aussi, il y a de l’incertitude. Attendue à Tarbes, elle n’y signera finalement pas, et n’a pas encore de club pour la rentrée.

Roster Update: We have acquired a 2026 second round draft pick, Sika Koné, and Olivia Époupa from the Minnesota Lynx in exchange for Myisha Hines-Allen.

In a related move, Époupa and DiDi Richards have been waived. pic.twitter.com/CpUENwyr4Y

— Washington Mystics (@WashMystics) August 20, 2024