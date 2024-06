Olivia Époupa perpétue la belle tradition française de la Commissioner’s Cup en WNBA

Pour la troisième année consécutive, une Française est sacrée championne de la Commissioner’s Cup de WNBA, cette compétition de la première moitié de saison créée il y a quatre ans. Après Iliana Rupert avec les Las Vegas Aces en 2022 puis Marine Johannès avec le New-York Liberty en 2023, c’est Olivia Époupa (1,65 m, 30 ans) qui est titrée avec les Minnesota Lynx en 2024. La vétérane tricolore, qui dispute sa première saison en WNBA à 30 ans, a participé à une bonne partie des matchs qui ont permis aux siennes d’être en tête de la Conférence Ouest. Et donc de s’assurer une place en finale de la Commissioner’s Cup. Mais elle n’a pas joué la finale. Elle empoche tout de même 41 700 dollars, soit quasiment les deux-tiers de son salaire annuel (64 154 dollars, le minimum).

Lors de cette finale, les Lynx ont aligné une rotation raccourcie avec seulement huit joueuses. Bridget Carleton (23 points, 4 rebonds, 5 passes décisives) et Napheesa Collier (21 points, 6 rebonds, 3 passes décisives) ont mené l’équipe. Cette dernière a été élue MVP de la rencontre. En face, les 24 points et 11 rebonds de la MVP en titre Breanna Stewart n’ont pas suffi, tout comme les 23 points et 10 rebonds de la snipeuse Sabrina Ionescu. Trois joueuses sélectionnées pour les Jeux Olympiques avec la Team USA étaient donc opposées. Ce titre des Lynx vient comme une confirmation de leur superbe début de saison. Les joueuses de Minneapolis sont sur une série de 7 victoires consécutives.

Game Recap: In a nail-biter that went down to the wire, the Minnesota Lynx clinched the 2024 Commissioner's Cup title in their first appearance, taking down the Liberty, 94-89 🏆#WelcomeToTheW pic.twitter.com/kPqiUDRw8D — WNBA (@WNBA) June 26, 2024

Première saison et premier titre pour Époupa

Quant à Olivia Époupa, elle s’offre un nouveau titre à son palmarès. Après le titre du championnat français en 2016/17, celui du championnat australien en 2019/20 et l’EuroCoupe 2017/18. Elle continue à découvrir le sommet du basket mondial. La coach des Lynx Cheryl Reeve fait souvent appel à elle en sortie de banc, où elle apporte son énergie débordante. Même si ses statistiques brutes ne sont pas flamboyantes (1,0 point à 41,7% de réussite aux tirs, 1,3 rebond, 1,7 passe décisive et 0,9 interception en 7 minutes de moyenne), la meneuse miniature parvient à changer la dynamique de certains matchs. Notamment grâce à sa rapidité d’exécution des deux côtés du terrain. Elle affiche notamment le quatrième meilleur Net Rating de son équipe (+13,9), preuve de son réel impact. Il y a quelques semaines, elle déclarait : « J’essaye de rester prête et de supporter mon équipe. Et quand mon nom est appelé, j’essaye de les aider par tous les moyens possibles. »