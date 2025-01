Gabby Williams élue meilleure joueuse européenne de l’année 2024

Gabby Williams a effectué une énorme seconde moitié d’année 2024 : vice-championne olympique avec l’équipe de France, elle est depuis dominatrice à souhait au Fenerbahçe après avoir joué sa meilleure saison en WNBA avec le Seattle Storm. Ainsi, après un sondage des fans organisé par la FIBA, elle a logiquement été élue meilleure joueuse européenne de l’année 2024. Elle devance sa coéquipière au Fener, Emma Meesseman (47% contre 37% pour l’intérieur belge).

Déjà en octobre dernier, Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) avait succédé à Victor Wembanyama au trophée Alain-Gilles de la FFBB, sacrant le meilleur joueur français de basket de l’année. Au terme de la campagne olympique avec les Bleues, la native du Nevada avait été élu dans le cinq majeur de la compétition, tout en étant couronné meilleure défenseuse du tournoi. Au Fenerbahçe sous les ordres de Valérie Garnier, elle est la 3e meilleure marqueuse de son équipe en EuroLeague.

Name a better way to start the year 👑@gabbywilliams15 has been voted by the fans as the 2024 European Player of the Year 🇫🇷#EuroBasketWomen pic.twitter.com/SMl6cVDO75

— FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) January 3, 2025