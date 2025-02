Janelle Salaün bientôt en WNBA : « Ça a toujours été l’un de mes rêves »

Les Rupert et Ayayi auront bientôt des successeurs ! Les deux seules fratries du basket français à avoir envoyé des représentants à la fois en NBA et WNBA vont être rejoints au printemps par les Salaün. Alors que Tidjane est toujours en pleine phase d’apprentissage avec Charlotte, son aînée Janelle (1,88 m, 23 ans), non draftée, a été embauchée par les Golden State Valkyries la semaine dernière.

Actuellement dominante en EuroLeague avec Schio (14,5 points à 50%, 5,5 rebonds et 2 passes décisives), l’internationale française va rejoindre une nouvelle franchise, déjà très internationale, avec ses compatriotes Carla Leite et Iliana Rupert, sélectionnées lors de la draft d’expansion en décembre, mais aussi les Belges, et ex-montpelliéraines, Julie Vanloo et Kyara Linskens.

« Je travaille pour ça », indique Janelle Salaün, à propos de son prochain départ outre-Atlantique. « Aller en WNBA a toujours été l’un de mes rêves. Mon objectif est réalisé et j’en ai maintenant un autre : performer là-bas. C’est une nouvelle franchise mais ça va faciliter les choses d’être entourées de Françaises sur place (Iliana Rupert et Carla Leita), ce sera sympa d’être avec elles. Cela dit, c’est encore loin, il y a encore beaucoup de choses à faire avant avec Schio. »