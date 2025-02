Surprise : Janelle Salaün va elle aussi avoir sa chance en WNBA !

La liste n’arrête plus de s’allonger ! Une nouvelle joueuse française est venue s’ajouter au contingent tricolore en WNBA, en la personne de Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans), signée ce mercredi 5 février comme agent libre par la nouvelle franchise des Golden State Valkyries. La jeune ailière, actuelle joueuse de Schio en Italie, va faire ses grands débuts aux États-Unis cet été. Une traversée de l’Atlantique dont elle rêve depuis longtemps. La création d’une nouvelle franchise est l’occasion parfaite de tester des joueuses à potentiel, comme c’est aussi le cas de Carla Leite (1,75 m, 20 ans) et Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans), qu’elle va rejoindre du côté de San Francisco.

Ultra-dominante dans les championnats français puis italiens, en EuroLeague féminine (14,8 points et 6,1 rebonds de moyenne cette saison, avec des pointes à plus de 20 points) et aussi en équipe de France, l’aînée de la fratrie Salaün a attiré les regards des recruteurs américains. Elle était une candidate logique à des débuts en WNBA, qui auraient même pu arriver avant 2025. Son côté physique ainsi que son tir extérieur (37,3% à 3-points en EuroLeague cette saison avec 5 tentatives par match) en font un profil parfait pour le basket américain, beaucoup plus rapide et athlétique qu’en Europe. Elle a tout à fait le profil pour dominer là-bas, en fonction des responsabilités qui lui seront données.

« Janelle est un talent spécial qui possède une rare combinaison d’attaque sans relâche et d’envie de gagner. C’est le genre de joueuse qui chasse les victoires et apporte une intensité innée. Sa mentalité et son approche du jeu en font le type exact de joueuses autour desquelles on veut construire et fonder notre équipe. » Natalia Nakase, coach des Golden State Valkyries