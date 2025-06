Connecticut subit la loi d’Angel Reese, Akoa-Makani en échec dans la victoire de Phoenix

La saison compliquée du Connecticut Sun s’est poursuivie ce lundi 16 juin, lors de la réception du Chicago Sky. Les joueuses de Rachid Meziane se sont inclinées 78 à 66 face à la franchise de l’Illinois, portée par la performance de son banc, mais surtout de leur jeune intérieure Angel Reese. La sophomore a réalisé le premier triple-double de sa carrière : 11 points, 13 rebonds et 11 passes décisives, auxquels elle ajoute 3 interceptions, en 36 minutes de jeu.

Crêpage de chignons entre Bria Hartley et Angel Reese

À 23 ans, Angel Reese est la deuxième plus jeune joueuse de l’histoire de la WNBA à réaliser un triple-double. Seule Caitlin Clark a fait mieux, elle qui en a déjà réalisé deux à 22 ans. Cependant, sa performance historique a quelque peu été entachée d’une polémique… tirée par les cheveux.

Angel Reese and Olivia Nelson-Ododa got into it after Bria Hartley pulled Reese's hair on a rebound attempt 😳 pic.twitter.com/B4BkdxZ8qV — Bleacher Report (@BleacherReport) June 15, 2025

À la bataille au rebond avec la Française du Sun Bria Hartley (1,73 m, 32 ans), ses cheveux sont tirés par Hartley, avec qui elle doit être séparée par Tina Charles (19 points et 6 rebonds) et Olivia Nelson-Ododa (5 points et 10 rebonds). Si tout le monde s’en sort finalement sans faute flagrante ni technique, la séquence a eu le don d’agacer Reese, visiblement vengée au vu du résultat final.

Souvent visée par les critiques, Angel Reese a néanmoins montré que son potentiel est réel, sa qualité de passes déjà présente, et qu’elle peut porter la franchise de Chicago, bien plus haut que le marasme actuel.

Alignée dans le cinq majeur de Rachid Meziane, Bria Hartley a su rester calme pour jouer son jeu, bien que l’adresse lui a échappé. La vétéran tricolore a terminé la rencontre avec 6 points à 3/10 aux tirs, mais tout de même 5 passes décisives, 3 rebonds et 2 interceptions. Kariata Diaby (1,93 m, 29 ans) a quant à elle bénéficié de 18 minutes, plus grand total pour une remplaçante de Connecticut, pour seulement 2 points, 3 rebonds et 2 passes décisives. Rachid Meziane et les siennes tenteront de relever la tête face au Indiana Fever, un défi relevé pour ne pas enchaîner une troisième défaite de suite.

La soirée a aussi été compliquée pour Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) avec Phoenix, malgré la victoire 76 à 70 du Mercury face aux Las Vegas Aces, privés d’A’ja Wilson (1,93 m, 28 ans), touchée à la tête. En 21 minutes, la future joueuse de Bourges a signé une bulle au scoring, à 0/3 aux tirs, pour 4 rebonds, 1 passe décisives et 1 interception. Son faux-pas est suffisamment rare pour être noté, mais il aurait pu peser bien plus lourd si la MVP en titre avait été présente. Les deux stars du Mercury ont tenu Las Vegas en respect : 14 points, 6 rebonds, 13 passes, 2 interceptions et 1 contre pour Alyssa Thomas, mais 7 pertes de balle ; et 21 points, 9 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre pour Satou Sabally, que l’adresse fuit toujours (6/15).

Chez les Aces, Chelsea Gray a tout fait pour éviter une défaite à domicile, en vain. Elle totalise 20 points, 10 rebonds et 4 passes, aux côtés de Jewell Loyd (17 points, 6 rebonds) et Jackie Young (15 points, 5 passes) ; mais cela reste insuffisant. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, surtout lorsqu’il s’agit d’A’ja Wilson.