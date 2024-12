Iliana Rupert et Carla Leite draftées ensemble dans la nouvelle franchise de Golden State

Ce n’était plus arrivé depuis 2008. Cette nuit a eu lieu une Draft d’expansion en WNBA, pour définir l’effectif de la toute nouvelle franchise qui verra le jour en 2025 : les Golden State Valkyries. Les nouveaux dirigeants ont pu choisir 12 joueuses parmi celles qui n’ont pas été gardées par les autres franchises (chacune d’entre elles pouvait en protéger 6). Avec une répartition d’une joueuse par franchise. Les Valkyries ont fait une sélection à l’accent international avec sept joueuses non-américaines, dont… deux françaises : Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans) et Carla Leite (1,75 m, 20 ans).

Une troisième chance pour Iliana Rupert

Concernant Rupert, elle n’était plus sous contrat en WNBA, mais son ancienne franchise, le Dream d’Atlanta, avait toujours ses droits. Elle faisait donc partie de la liste des joueuses disponibles pour les Golden State Valkyries. L’intérieure tricolore, draftée en 2021 par les Las Vegas Aces, n’a joué que deux étés dans la ligue américaine : 2022 avec les Aces, puis 2023 avec le Dream. Elle avait renoncé à la saison 2024 afin de se rendre disponible pour les Jeux Olympiques. En 37 matchs de saison régulière de WNBA, l’aînée de la fratrie Rupert a compilé 2,7 points à 42% aux tirs (dont 33% à 3-points) et 2,0 rebonds en 10 minutes de moyenne. Elle était utilisée dans un rôle d’intérieure pouvant écarter le jeu en sortie de banc. Elle a aussi joué 8 matchs de playoffs, dont une bonne partie de ceux du titre des Aces en 2022. Son retour en WNBA arrive alors qu’elle montre une vraie progression en EuroLeague (13,0 points et 8,8 rebonds avec Mersin cette saison) et avec l’équipe de France (7,6 points et 3,8 rebonds aux J.O). Son objectif est maintenant de s’imposer dans la ligue américaine.

The first result from the @WNBA Expansion Draft is in. From the Atlanta Dream, we’ve selected Iliana Rupert. Expansion Draft presented by @CarMax. pic.twitter.com/9yJlnVw4E1 — Golden State Valkyries (@wnbagoldenstate) December 6, 2024

Carla Leite laissée tombée par Dallas, pour le grand bonheur de Golden State

Quant à Leite, elle n’a pas été protégée par les Dallas Wings. Un choix étonnant alors que la franchise texane l’avait draftée cette année en 9e position. Après les Jeux Olympiques, elle était venue à Dallas visiter les installations et rencontrer le staff et ses potentielles futures coéquipières. Avant-dernières de WNBA avec une fâcheuse série de 9 défaites consécutives pour finir, les Wings ont renvoyé leur coach et embauché un nouveau GM à l’issue de la saison en octobre. Leite a sûrement payé ce changement de direction sportive. La meneuse francilienne réussit actuellement la saison de la confirmation avec Villeneuve d’Ascq, avec des cartons offensifs en LBWL et en EuroLeague. Les Golden State Valkyries ont donc sauté sur l’occasion de récupérer une meneuse de 20 ans qui a l’avenir devant elle. Il sera intéressant de voir si elle arrive à traduire ses performances vers une WNBA plus athlétique et rapide.

The fourth result from the @WNBA Expansion Draft is in. From the Dallas Wings, we’ve selected Carla Leite. Expansion Draft presented by @CarMax. pic.twitter.com/4AtylpD2Ai — Golden State Valkyries (@wnbagoldenstate) December 6, 2024

Un avenir pas encore fixe

Bien sûr, la participation d’Iliana Rupert et Carla Leite à la saison 2025 se fera en fonction de l’EuroBasket. La FFBB ayant récemment décidé de faciliter cette « cohabitation » entre la WNBA et l’équipe de France, elles pourraient être présentes aux États-Unis avant la compétition – qui se déroule du 18 au 29 juin – et après. Et manquer ainsi seulement un mois de WNBA. Des situations amenées à se reproduire chaque été. On peut aussi noter les sélections par Golden State d’autres joueuses qui devraient aussi être concernées par l’Euro l’été prochain, comme Julie Vanloo (Belgique) ou Maria Conde (Espagne). Pour combler ce manque à venir en début de saison, la franchise californienne devrait se mettre en quête d’agents libres. Ou alors transférer certaines de leurs joueuses draftées. Elle n’a d’ailleurs sélectionné que 11 joueuses sur 12 possibles, signe des mouvements à venir.