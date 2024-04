Carla Leite draftée à la 9e place, juste devant Leïla Lacan

Carla Leite (9e) et Leïla Lacan (10e) ont été sélectionnées dès le premier tour de la Draft WNBA 2024, ce lundi 15 avril à Brooklyn.

Alors que la superstar Caitlin Clark a été retenue par le Fever d’Indiana à la première place, Carla Leite atterrit elle à Dallas – comme Lou Lopez-Sénéchal un an plus tôt – et Leïla Lacan chez les Suns du Connecticut. C’est la deuxième année de suite que le basket français place deux joueuses au premier tour de la Draft WNBA.

La WNBA attendra probablement avant de les découvrir

Toutes deux candidates à une place dans les 12 de l’équipe de France pour les Jeux olympiques de Paris, Carla Leite – élue dans le cinq de la saison 2023-2024 avec Tarbes – et Leïla Lacan devraient attendre pour vivre leur première saison en WNBA. Ce que nous a confirmé Grégory Muntzer, agent de Carla Leite : « On s’est déjà mis d’accord avec Dallas, Carla n’ira pas en WNBA cette saison afin de mettre toutes les chances de son côté pour intégrer l’équipe de France ». Agent de l’arrière/meneuse d’Angers, l’ancienne joueuse Caroline Aubert est allée dans le même sens dans Ouest-France. « Leila s’est positionnée en disant aux franchises qu’elles n’iraient pas tout de suite. Cet été il y a les Jeux, l’été suivant l’Euro. Ce sont ses priorités. Mais c’est plutôt un avantage pour la franchise qui va la drafter, puisqu’elle aura ses droits pendant trois ans. »



Après cet été, Carla Leite et Leïla Lacan rejoindront un club plus huppé de la Ligue Féminine de Basket, respectivement Villeneuve d’Ascq et Basket Landes.