Burke reste MVP, Meziane meilleur coach et Malonga meilleure jeune : les Trophées LFB 2024 dévoilés

La Ligue Féminine de Basket (LFB) a dévoilé ses Trophées LFB de la saison 2023-2024. Kennedy Burke est, comme la saison passée, la MVP de la saison. Son coach de Villeneuve d’Ascq Rachid Meziane a été élu meilleur entraîneur et l’intérieur de Tarbes, Dominique Malonga, a fini meilleure jeune.

MVP en 2022-2023, Kennedy Burke a moins marqué cette saison mais elle a progressé aux rebonds et aux passes décisives, de quoi améliorer son évaluation (18,5 contre 17,1 la saison passée). Surtout, Villeneuve d’Ascq a terminé à la première place de la saison régulière avec 19 victoires en 22 matches, en plus d’atteindre le Final Four de l’EuroLeague. Résultat, le trophée de meilleur coach ne pouvait pas échapper à Rachid Méziane.

Autrement, Dominique Malonga a explosé comme attendu à Tarbes. La jeune intérieure franco-camerounaise a terminé meilleure rebondeuse (8,9 rebonds) et deuxième contreuse de LFB chez le septième du championnat (10 victoires et 12 défaites). La native de Yaoundé se paye même le luxe de terminer dans le meilleur cinq de la saison.

Le cinq idéal de la saison 2023-2024 LFB



Dans ce cinq idéal, Dominique Malonga y retrouve bien sûr la MVP Kennedy Burke mais également sa coéquipière de Tarbes Carle Leïte. L’ailière de Villeneuve d’Ascq Janelle Salaün et l’intérieure canadienne de Bourges Kayla Alexander complète ce cinq de la saison.