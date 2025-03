Marine Johannès retourne au New York Liberty en WNBA pour la 4e fois !

Marine Johannes (1,78 m, 30 ans) va poursuivre son histoire en WNBA avec le New York Liberty. La franchise de la Grosse Pomme a annoncé le retour de l’internationale française dans son effectif pour l’exercice 2025.

The NY Liberty have re-signed guard, Marine Johannès ✍️🇫🇷 Welcome back, MJ!!!🗽 pic.twitter.com/lCxe6iC4Fe — New York Liberty (@nyliberty) March 21, 2025

Une 4e aventure avec un titre au bout cette fois ?

Après avoir découvert la WNBA en 2019 avec le Liberty, Marine Johannès va ainsi vivre son 4e été avec l’équipe new-yorkaise. Durant ses trois premières expériences outre-Atlantique, MJ a séduit la ville qui ne dort jamais. Surnommée la Magicienne, elle reste sur une dernière belle épopée à New York, avec un rôle important (7,1 points en 18 minutes de jeu en moyenne), où le Liberty a échoué à une marche du titre en 2023 contre les Las Vegas Aces. Une bévue rectifiée la saison suivante, sans sa joueuse française, contre le Minnesota Lynx d’Olivia Époupa.

Retour en WNBA après la polémique de l’EuroBasket 2023

La dernière aventure américaine de Marine Johannès avait d’ailleurs suscité la polémique. L’arrière de Mersin n’avait pas participé à l’EuroBasket 2023 en juin dernier, non sélectionné en raison de la signature de son contrat avec le Liberty, ce qui lui avait fait manquer le début de la préparation. Une situation qui ne se reproduira pas cet été, la FFBB actant une nouvelle politique concernant les internationales évoluant en WNBA et toujours plus nombreuses dans les franchises nord-américaines.

Des échéances en EuroLeague et à l’EuroBasket d’abord

À 30 ans, Marine Johannès va donc aider le New York Liberty à conserver son titre de champion acquis l’an dernier. Afin de pouvoir se prévaloir d’un nouveau titre collectif, elle la double championne de France (2018 et 2023) et également victorieuse de l’EuroCup (2023). À moins qu’elle ne soulève avant un premier titre européen avec Mersin, ou encore mieux pour nous, un premier titre avec l’équipe de France, à l’occasion de l’EuroBasket 2025 en Grèce fin juin.