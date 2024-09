Les internationales françaises devraient pouvoir jouer en WNBA avant les grandes compétitions

C’est un sujet qui a connu des crispations dans un passé récent. L’équipe de France et la WNBA, où la difficulté de concilier les deux pour certains internationales françaises, prises entre le marteau de leur carrière en club et l’enclume de porter le maillot bleu l’été. À l’image de Marine Johannès, qui laissait poindre ses envies de WNBA au sortir des Jeux olympiques de Paris 2024 : « J’ai envie de travailler pour essayer de jouer en WNBA les étés. Après, est-ce que ça va être compatible aussi avec l’équipe de France ? »

La possibilité d’aller dans sa franchise avant l’EuroBasket 2025

Que la nouvelle joueuse de Mersin se rassure, cela devrait être un noeud au cerveau de moins à l’avenir. Car d’après L’Équipe, la FFBB devrait acter une nouvelle politique concernant les internationales souhaitant évoluer en WNBA (États-Unis) après leur saison européenne. Par exemple, concernant l’EuroBasket 2025, les joueuses auront la possibilité de rejoindre leur franchise WNBA et revenir seulement au rassemblement deux semaines avant la compétition.

Une décision qui semble raisonnable au vue de la possible densité de joueuses françaises en WNBA à très court-terme. Alors que Gabby Williams et Lou Lopez Sénéchal sont actuellement dans l’Association, plusieurs autres ont l’ambition d’y être l’été prochain : outre l’envie de retour de Marine Johannes, les jeunes Carla Leite et Leila Lacan ont été draftés en 2024, Iliana Rupert voudra elle aussi retenter sa chance et quid de Dominique Malonga dans les mois à venir. La possible augmentation du contingent français en WNBA a dû inciter la Fédération à vouloir revoir sa politique concernant la WNBA.