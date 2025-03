Carla Leite confirme qu’elle partira en WNBA à la fin de sa saison : « C’est mon objectif ultime »

Dans quelques mois, Carla Leite (1,75 m, 20 ans) sera très certainement une joueuse WNBA. Ce qui était un « objectif ultime » pour elle va devenir une réalité. La Francilienne, sélectionnée par les Dallas Wings en 9e position de la Draft 2024, portera le maillot des toutes nouvelles Golden State Valkyries, qui l’ont choisie lors de leur Draft d’expansion. Un changement d’équipe inattendu qui a eu lieu en décembre dernier, mais qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle.

Leite a d’ores et déjà signé son contrat rookie de trois saisons avec la franchise californienne. Elle devrait probablement y retrouver ses deux compatriotes Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans) et Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans), qui doivent encore convaincre au camp d’entraînement pour faire partie de l’effectif. Dans une interview auprès de la chaîne Les Olympistes, l’ex-tarbaise s’est confiée sur le déroulé des événements passés en lien avec la grande ligue américaine :

Et là me dire que j’allais devoir tout recommencer à zéro, c’est dur. Après j’ai eu un échange avec la coach et la GM, et ça s’est super bien passé. Donc au final je suis super contente. »

Ainsi que les événements futurs :

« La WNBA était mon objectif ultime plus qu’un rêve. C’était vraiment la chose dont je voulais faire partie… On en a un peu parlé avec Iliana [Rupert]. Et pour Janelle [Salaün] on a appris sa signature pendant le stage EDF. On en a un peu parlé, mais pas plus que ça. Je pense que leur présence peut faciliter les choses. C’est toujours cool d’avoir des personnes que tu connais.

Le programme est compliqué, il faut que je vois avec le club, il y a plusieurs choses qui restent à définir. Mais normalement, dès que je finis ma saison [à Villeneuve] je devrais partir là-bas. »