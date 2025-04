Huit Françaises inscrites aux camps d’entraînement WNBA

Il n’y a jamais eu autant de joueuses françaises en WNBA. Une jeune génération dorée – de la même manière que celle qui envahit la NBA – vient agrandir le contingent. De plus, la Fédération a maintenant donné le feu vert à ces dernières pour combiner leur carrière outre-atlantique et les campagnes internationales avec l’équipe de France. Avec l’attrait de plus en plus important de la ligue américaine pour les jeunes joueuses qui y voient un rêve, tous les ingrédients étaient réunis.

Pour cette édition 2025, ce sont donc 8 Françaises qui sont inscrites aux différents camps d’entraînement. Mais toutes ne sont pas assurées d’avoir un contrat au bout de ceux-ci. Ce chiffre aurait même pu être encore plus élevé sans les absences d’Iliana Rupert (qui devrait rejoindre Golden State en cours de la saison), de Seehia Ridard (récemment opérée) ou encore de Lou Lopez Sénéchal (décision personnelle). Les 8 joueuses inscrites ont comme point commun d’être présélectionnées dans le groupe élargi pour l’EuroBasket 2025, et devront donc potentiellement s’éclipser en milieu de saison. Les camps ont été lancés ce dimanche 27 avril, et la saison régulière débutera le 16 mai.

Golden State Valkyries : Carla Leite, Janelle Salaün et Migna Touré

C’est la plus Française – et même Européenne – des franchises WNBA. Les toutes nouvelles Golden State Valkyries ont choisi deux tricolores (Rupert et Leite) lors de leur Draft d’expansion en décembre 2024, et en ont ajouté deux autres (Salaün et Touré) avec des contrats non-garantis pour le camp d’entraînement. Carla Leite (1,75 m, 21 ans) a rejoint Oakland il y a déjà une semaine, une fois le maintien de Villeneuve d’Ascq validé. Pour sa saison rookie, elle devra jouer des coudes dans un effectif avec beaucoup d’arrières.

Quant à Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) et Migna Touré (1,83 m, 30 ans), elles sont techniquement encore en course dans leur saison avec Schio et Girona. Si la première va rester avec son équipe jusqu’à la fin des playoffs italiens, la seconde a pu la quitter son équipe espagnole pour rejoindre les États-Unis. Elles vont devoir convaincre lors du camp d’entraînement et gagner leur contrat pour la saison régulière. En ce qui concerne la n°5 de la Draft Juste Jocyte, sa présence outre-atlantique cette saison est incertaine. Pour Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans), le plan est selon nos informations qu’elle rejoigne l’équipe après l’Euro.

Mais conteúdo sobre Training Camp, agora com o trabalho de infiltração…. (Confesso que fiquei muito feliz de ver Carla Leite nessa quadra, sou muito fã) pic.twitter.com/PVmxKIAv5a — Golden State Valkyries Brasil (@WGoldenStateBr) April 27, 2025

Seattle Storm : Gabby Williams et Dominique Malonga

Les yeux d’une bonne partie des fans français seront forcément rivés sur le nord-ouest des États-Unis. En plus d’être la maison de Gabby Williams (1,80 m, 28 ans), Seattle est devenu depuis peu celle du phénomène du basket hexagonal, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans). Cette dernière, qui a signé son contrat rookie à la mi-avril, n’est cependant pas encore arrivée sur place puisqu’elle vient de terminer les playoffs de LBWL avec l’ASVEL. « On communique avec elle, il y aura du nouveau cette semaine » a promis la coach Noelle Quinn. Les débuts dans la grande ligue de la n°2 de Draft sont attendus par tous.

À contrario, Gabby Williams participe au camp d’entraînement du Storm depuis le premier jour. Si elle est arrivée tardivement la saison dernière, elle avait marqué les esprits en dépassant les 10 points de moyenne en saison, et 17 en playoffs. « Je suis heureuse d’être là si tôt, pour construire l’alchimie de groupe. Je pense que ça peut me permettre d’endosser un rôle de leader » a-t-elle avoué à la conférence de presse d’introduction. Le tandem des deux tricolores, qui se sont déjà connues à l’ASVEL et en équipe de France, sera une attraction à suivre.

Gabby Williams is set to enter her seventh season, following a short 12-game stint with the Seattle Storm last year. However, if the final stretch of the regular season and her two playoff games against the Las Vegas Aces are any indication, Williams could be primed for a… pic.twitter.com/jo0mANWw7O — I talk hoops 🏀 (@trendyhoopstars) April 27, 2025

New-York Liberty : Marine Johannès

Le grand retour de Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) en WNBA est lui aussi attendu. La dernière fois qu’elle a foulé les parquets américains remonte aux finales WNBA 2023, perdues contre Las Vegas. Elle arrive dans une équipe du New-York Liberty championne en son absence, mais qui n’a pas beaucoup changé. Après la fin de sa saison avec Mersin (défaite en finale du championnat turc contre Fenerbahçe, et en finale de l’EuroLeague contre Prague), Johannès est arrivée à New-York dimanche. Mais elle va prendre le temps de s’acclimater et d’effectuer les tests physiques avant de participer au camp d’entraînement.

Minnesota Lynx : Marième Badiane

Tout juste gagnante du championnat turc avec Fenerbahçe aux côtés de Gabby Williams, Marième Badiane (1,90 m, 30 ans) n’a pas voyagé avec sa coéquipière. Elle n’est pas encore arrivée à Minneapolis pour participer au camp d’entraînement des Lynx. Ce qui ne saurait tarder. À 30 ans, elle pourrait disputer avec les finalistes en titre sa première saison en WNBA. Elle aussi bénéficie d’un contrat de camp qu’elle va tenter de convertir en contrat pour la saison. Une place au bout de la rotation intérieure de cette équipe compétitive est à aller chercher.

Connecticut Sun : Leïla Lacan

Un an après sa Draft en 10e position, Leïla Lacan (1,80 m, 20 ans) a enfin signé son contrat rookie avec le Connecticut Sun. L’arrivée de Rachid Méziane au coaching l’a peut-être aidée à prendre sa décision. Toujours en course dans les playoffs de LBWL avec Basket Landes, elle est en train de rater le camp d’entraînement. Tout comme les autres pensionnaires du championnat français Amy Okonkwo et Kariata Diaby (Bourges). Celle qui a été élue dans le 5 majeur de la LBWL a signé son contrat rookie en février. Une place lui est donc réservée parmi les 12 joueuses qui formeront l’effectif du Sun.

Happy WNBA season, officially!! 🥳 The Connecticut Sun kicking off their first training camp under Rachid Meziane today and getting a first look at their reconstructed roster! pic.twitter.com/Ukx8xaeb72 — Emily Adams (@eaadams6) April 27, 2025

A noter que d’autres Françaises auraient pu garnir les rangs des effectifs de WNBA en ce printemps. Pauline Astier (1,79 m, 23 ans) notamment, a été sollicitée par plusieurs franchises mais a fait le choix de se concentrer sur l’équipe de France et sa future saison chez le champion d’Europe en titre, Prague. Avant de tenter l’aventure en WNBA durant les étés à venir.