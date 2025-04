Dominique Malonga est officiellement une joueuse WNBA : direction Seattle en n°2 de la Draft !

19h51, heure de New-York, six heures plus tard en France, c’est officiel : Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) est désormais une joueuse de WNBA. La pivot tricolore a été sélectionnée en deuxième position de la Draft 2025 par le Seattle Storm, derrière l’inévitable Paige Bueckers qui file en n°1 à Dallas. Une place qui lui était annoncée depuis des semaines, depuis les forfaits de deux concurrentes (Olivia Miles et Azzi Fudd), qui ont choisi de rester en NCAA.

Un accomplissement

La faute principalement aux incertitudes quant à sa participation chaque été à la ligue américaine, au vu de son calendrier en équipe de France et en club. Car au niveau du potentiel, la WNBA, et le basket féminin tout court, ont rarement vu un prospect aussi talentueux que Dominique Malonga. Depuis ses 16 ans et ses premiers dunks filmés par son agence, un phénomène médiatique est né. Ses saisons avec l’ASVEL (plus de 15 points et 10 rebonds de moyenne cette saison en LBWL) et Tarbes n’ont fait que renforcer la hype. La WNBA, dont elle a toujours rêvé, ne pouvait pas passer à côté. C’est donc logiquement que le Seattle Storm, qui a récupéré le deuxième choix à la loterie malgré sa 5e position au classement la saison dernière, a sélectionné la native de Yaoundé (Cameroun).

Elle fera notamment équipe avec Gabby Williams (1,80 m, 28 ans), qui a re-signé pour une 4e saison du côté de la pointe nord-ouest des États-Unis. Les deux tricolores formeront un tandem sur les postes 3-5 qui a tout pour fonctionner, comme il l’a déjà fait en équipe de France et à l’ASVEL (2022/23). Malonga aura surtout une mentor pour l’aider à découvrir en douceur les particularités de la ligue américaine. Elle pourra aussi apprendre de l’autre pivot de l’effectif Ezi Magbegor, avec un profil physique similaire. Le Storm est une franchise quadruple championne WNBA (2004, 2010, 2018, 2020) qui fait former des joueuses.

With the second overall pick in the WNBA Draft, the Seattle Storm select Dominique Malonga 🇫🇷⛈️ Bienvenue à Seattle, Dominique! pic.twitter.com/dODsN5gkmT — Seattle Storm (@seattlestorm) April 14, 2025

Une première depuis 1997

Quant à ce que cela représente pour le basket français, c’est un nouveau talent qui s’exporte du côté des États-Unis. Ces dernières années, elles se multiplient. Carla Leite (1,75 m, 20 ans) et Leïla Lacan (1,80 m, 20 ans) ont été sélectionnées en n°9 et 10 la saison dernière, Lou Lopez Sénéchal en n°5 en 2023, Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans) en n°12 en 2021… Sans compter celles qui vont tenter de se faire une place hors du processus de la Draft, comme Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) ou Marième Badiane (1,90 m, 30 ans). En revanche, c’est la première fois depuis Isabelle Fijalkowski en 1997 qu’une tricolore est draftée aussi haut, en première position. Sans l’autre phénomène Paige Bueckers, Malonga aurait pu prétendre à la première place.

En attendant, ses grands débuts dans une ligue où elle a tout pour s’épanouir sont attendus cet été. En tout cas après les playoffs de l’ASVEL, qui doit jouer Basket Landes en quarts. Et avant une pause pour l’EuroBasket fin juin. De quoi lui donner un avant-goût des futurs casse-têtes de chevauchements de calendrier qui l’attendent dans le futur…

« Ça représente énormément pour moi [d’être sélectionnée en n°2]. On parle beaucoup de l’expansion du basket français, on a beaucoup vu ça chez les garçons, et la ça se concrétise vraiment chez les filles aussi. Ça montre que c’est la France en général. Je suis très content, c’est mérité car le travail que j’ai fourni est indescriptible, ça a payé. Je suis vraiment fière de représenter mon pays de la meilleure des manières, et de montrer que le basket français est à un niveau jamais vu. » Dominique Malonga en conférence de presse post-draft