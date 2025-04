Valériane Ayayi enfin couronnée en EuroLeague : Prague remporte le Final Six contre Mersin !

Dix ans après son premier sacre à domicile, l’USK Prague goute de nouveau à l’avénement pour tous les clubs européens : le titre d’EuroLeague. Pour conclure cette première édition du Final Six, organisée à Saragosse (Espagne), le club tchèque a déjoué tous les pronostics en s’offrant notamment les deux écuries turques favorites, Fenerbahçe en demi-finale mais sur Mersin lors de la dernière manche ce dimanche 13 avril. Ainsi, la Française Valériane Ayayi a enfin remporté le titre qui manquait tant à son palmarès.

ZVVZ USK PRAHA WIN THEIR SECOND #EUROLEAGUEWOMEN TITLE 🏆🏆 pic.twitter.com/TRLfs32wel — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 13, 2025

Une domination puis un réveil salvateur pour Prague

Le sacre de Prague ne souffre d’aucune contestation possible, tant l’USK a une nouvelle fois dominé en finale ce dimanche. Très solide en première mi-temps, prenant déjà une large avance (37-20) grâce à une Valériane Ayayi (1,86 m, 30 ans) très entreprenante, le club tchèque a su rester fort malgré une grosse absence par la suite.

Pendant près de huit minutes au troisième quart-temps, les joueuses de Natalia Hejkova ne marquent aucun point, laissant Mersin revenir à égalité (42-42, 28′). À son réveil, Prague a cependant repris tout de suite ses distances avec un 7-0 pour finir la période. Si Iliana Rupert et Marine Johannès (7 points chacune) ont bien tenté de garder leur équipe en vie, la meilleure Pragoise du soir, Brionna Jones, a parachevé son oeuvre (24 points et 11 rebonds pour 30 d’évaluation) jusqu’à la victoire finale (53-66). Surtout vue en début de match, Valériane Ayayi a cependant bien épaulé la MVP du Final Six, avec ses 14 points dont 4/8 à 3-points, ainsi que 3 rebonds et 4 passes décisives pour 3 ballons perdus.

THEY HAVE DONE IT! ZVVZ USK PRAHA ARE YOUR #EUROLEAGUEWOMEN 2024/25 CHAMPIONS! pic.twitter.com/Gg6sKzlRyS — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 13, 2025

Le quatuor tricolore de Mersin assez discret

Lâché par son adresse extérieure, le CBK Mersin n’a marqué que 53 points malgré ses nombreux talents offensifs. Si Marine Johannes et Iliana Rupert sont deux des cinq marqueuses de l’équipe, Marine Fauthoux a elle vécu une soirée calvaire avec aucun point inscrit (0/6 aux tirs). Enfin, la 4e Tricolore de Mersin, Christelle Diallo, n’a pas joué.

Une première EuroLeague pour Valériane Ayayi, une 6e pour la légendaire coach de Prague

Après trois Final Four (aucune participation en finale), Valériane Ayayi a donc attendu le Final Six pour remporter son premier titre d’EuroLeague. Ce titre a une résonance encore plus particulière pour l’illustre entraîneuse Natalia Hejkova, qui s’offre un sixième titre européen pour conclure une carrière légendaire.