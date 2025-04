Juste Jocyte, Ajsa Sivka et Adja Kané dans les autres pensionnaires de LBWL draftées en WNBA

Le premier tour de cette Draft WNBA 2025 avait de forts accents du championnat français. Derrière la tête d’affiche Dominique Malonga, choisie en 2e position par Seattle, deux autres pensionnaires de La Boulangère Wonderligue ont en effet été draftées dans les dix premières positions : la Lituanienne Juste Jocyte (ASVEL, 1,84 m, 19 ans) en n°5 par les Golden State Valkyries, et la Slovène Ajsa Sivka (Tarbes, 1,92 m, 19 ans) en n°10 par le Chicago Sky. Une belle réussite pour ces joueuses de la génération 2005, les seules qui ne sortent pas du championnat universitaire NCAA dans le Top 10. Enfin, une petite dernière est venue chercher son ticket pour la WNBA en tout dernière position de la Draft : la Française Adja Kane (Landerneau, 1,91 m, 20 ans), en n°38 par New-York.

L’aboutissement de 6 années pour Jocyte

Concernant Jocyte, cette 5e place est au-dessus des prédictions d’avant-Draft. Celle qui est restée à Lyon pour cette soirée de Draft bénéficie aussi du retrait de certaines concurrentes, et son profil polyvalent s’est démarqué. Ce qui constitue une belle récompense pour l’ASVEL féminin, qui place deux de ses joueuses dans le Top 5. D’autant plus pour Jocyte, que Tony Parker et son staff sont allés chercher en Lituanie en 2019, alors qu’elle n’avait que… 13 ans. Depuis, elle a gravi les échelons à l’ASVEL jusqu’à exploser cette saison, où elle est la deuxième meilleure marqueuse de l’équipe derrière Malonga (12 points de moyenne), en étant de retour d’une longue blessure à la hanche.

Capable de shooter autant que de créer du jeu, son profil a séduit les Golden State Valkyries. Celles-ci misent décidément à fond sur la formation française (Carla Leite est sous contrat, Janelle Salaün et Iliana Rupert seront au camp d’entraînement). C’est le tout premier choix de Draft de la nouvelle franchise californienne.

Sivka et Kané gagnent aussi leurs places

La Slovène Ajsa Sivka rejoint elle le Chicago Sky, qui l’a sélectionnée en 10e position. Elle est aussi passée par le centre de formation de l’ASVEL pendant son adolescence, avant de rejoindre Schio en Italie. Cette saison, elle est revenue en France pour jouer avec Tarbes, dont le coach François Gomez est connu pour donner sa chance aux jeunes joueuses. La MVP de l’EuroBasket U18 compile plus de 7 points, 3 rebonds et 2 passes de moyenne cette saison en LBWL. Grande ailière talentueuse d’1,92 m, elle sera notamment en concurrence avec le phénomène médiatique Angel Reese.

Enfin, la Française Adja Kané a gratté la 38e et toute dernière place de la Draft, alors qu’on ne l’y attendait pas forcément. Pivot longue et athlétique, elle est passée par le Pôle France et toutes les équipes de France de jeunes, avant de rejoindre Landerneau depuis 2023. Elle compile 5 points et 4 rebonds de moyenne en 20 minutes cette saison en LBWL, tout en étant la troisième meilleure contreuse du championnat. Elle rejoint donc les championnes WNBA en titre du New-York Liberty, avec un « stash » à venir. « C’est une talentueuse jeune joueuse très bien formée en France, qu’on va continuer à développer en Europe et surveiller ces prochaines années » a développé Jonathan Kolb, GM du Liberty dans un communiqué.