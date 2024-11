Juste Jocyte raconte sa convalescence et son retour à l’ASVEL féminin : « Il y avait des doutes »

Juste Jocyte revit en ce début de saison 2024-2025, bien loin d’un exercice 2023-2024 à oublier pour la jeune Lituanienne, à l’image de son club, l’ASVEL féminin. Il y a quelques semaines, elle a ainsi pu réintégrer une ASVEL féminin au visage bien rajeunie, avec sa tête de proue, Dominique Malonga (1,97 m, 18 ans).

Et après quelque matchs de mise en jambes, l’ailière semble avoir bien repris le rythme de la compétition. Avant la trêve internationale de novembre, Juste Jocyte reste sur quatre sorties à plus de 10 points (14 points de moyenne). Un retour au premier plan qui s’est également confirmé en sélection nationale, avec 15 points et le plus gros temps de jeu de son équipe lors d’un match de qualification à l’EuroBasket 2025 perdu face aux championnes en titre, la Belgique.

Retour au premier plan aux côtés de Dominique Malonga

Une perspective presque inespérée pour Juste Jocyte (1,84 m, 18 ans), en proie aux doutes lors de sa convalescence de plus de six mois de janvier à juillet 2024. Embêtée par son dos au début de la saison dernière, soigné à coup d’infiltrations, l’ailière avait finalement décidé de se faire opérer au début de l’année 2024. Dans une vidéo de son club, elle s’est confiée (dans un très bon français) sur les moments traversés pendant son absence loin des terrains.

« Après l’opération, j’avais mal, décrit Juste Jocyte. Pendant deux semaines, je ne pouvais pas trop marcher, m’asseoir c’était dur. On a fait un gros travail avec le kiné, il m’a beaucoup aidé. Au début de la reprise, rien n’allait au niveau de mon shoot, de mes appuis. Mais avec le travail en muscu, en individuel avec le kiné, ça allait mieux. »

Juste Jocyte raconte également la difficulté de devoir rester sur le banc, à regarder ses partenaires. D’autant plus quand ces dernières vivent une saison complexe, marquée par les blessures et les difficultés financières du club.

« J’ai recommencé le basket seulement début août. J’ai été écarté 6 mois, c’était beaucoup. Les journées étaient nulles. Je passais ces dernières à la salle, à faire de la muscu, à regarder les entraînements, à faire des soins. Quand il y avait des matchs, que je devais rester sur le banc, c’était long et ça faisait mal. Ne pas pouvoir aider mon équipe, d’autant qu’on était en galère, ça faisait mal au coeur. Il y avait des doutes. « À quoi ça sert ? Est-ce que je peux revenir et être encore meilleur ». Mais je me suis dit que je fais le travail pour, donc il n’y a pas de raison. »

Recrue phare de l’Académie il y a de cela plusieurs saisons maintenant, Juste Jocyte pourrait enfin connaître sa première saison référence avec l’ASVEL féminin. Au sein d’un effectif orchestré autour de Dominique Malonga, la Lituanienne de 19 ans a en tout cas une belle carte à jouer.