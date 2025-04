Dominique Malonga et Juste Jocyté attendues cette nuit parmi les premières choisies à la Draft WNBA

C’est cette nuit de lundi à mardi à 1h30 heure française que se tiendra la Draft WNBA 2025 à New York. Un moment historique en vue pour Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans), annoncée en 2e position par plusieurs médias américains, dont ESPN, derrière la superstar d’Edina (Minnesota) Paige Bueckers. Si cette projection se confirme, l’intérieure de l’ASVEL égalerait Isabelle Fijalkowski, draftée en n°2 en 1997, dans une version très différente de la Draft actuelle.

À seulement 19 ans, Malonga pourrait ainsi devenir la Française la plus haut choisie dans l’ère moderne de la WNBA, quelques mois après avoir décroché l’argent olympique avec les Bleues à Paris.

Malonga dans la Green Room, Jocyté est restée à Lyon

Dominique Malonga fait partie des 16 joueuses invitées dans la « Green Room », cette zone d’attente réservée aux talents les plus convoités. La pivot d’1,98 m, première Française à avoir dunké en match officiel professionnel (le 30 octobre 2023), sera présente à New York, entourée de sa famille.

Sa coéquipière à l’ASVEL, Juste Jocyte (1,84 m, 19 ans), est également attendue au premier tour. La Lituanienne a cependant fait le choix de rester à Lyon, pour ne pas perturber sa préparation avant les playoffs de Ligue La Boulangère. Elle suivra la cérémonie entourée de ses proches, lors d’une soirée organisée par ses représentants. Elle est projetée 16e par ESPN.

La Slovène de Tarbes Ajsa Sivka attendue dans le Top 10

Dominique Malonga sort d’une saison pleine avec l’ASVEL (15,4 points et 10,3 rebonds pour 20,4 d’évaluation de moyenne), après un prêt formateur à Tarbes. Pour son coach Yoann Cabioc’h, interrogé par l’AFP, « elle est taillée pour réussir et devenir une All-Star en WNBA, sans aucun doute ».

Le Seattle Storm, qui possède le 2e choix derrière Dallas, est pressenti pour l’accueillir. Elle pourrait y retrouver Gabby Williams, sa coéquipière en équipe de France.

Du côté de Jocyté, ce serait une belle conclusion à son aventure lyonnaise entamée à 14 ans. À 19 ans, elle tourne à 11,9 points, 3,2 rebonds et 2,8 passes cette saison en LBWL.

Une autre pensionnaire du championnat de France est annoncée plus haut encore : Ajsa Sivka, joueuse de Tarbes cette saison en La Boulangère Wonderligue, est elle aussi annoncée très haut. Née en 2005, l’ailière de 1,92 m est projetée en 7e position par ESPN. Arrivée au TGB l’été dernier, la championne d’Europe U18 2023 a tourné à 7,6 points, 3,1 rebonds et 2,1 passes décisives en 21 matchs. Formée en Slovénie, déjà internationale, Sivka a confirmé tout son potentiel dans le championnat français et pourrait devenir la première joueuse du TGB à rejoindre la WNBA.