Meilleure jeune du championnat : qui d’autre que Dominique Malonga ?!

Surprise (ou pas) ! Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) est la meilleure jeune 2024/25 de La Boulangère Wonderligue. Et si l’on écoute son coach Yoann Cabioc’h, elle mériterait même beaucoup plus. « Dominique Malonga devrait être la MVP du championnat : si elle ne l’est pas, c’est un scandale », martelait-il au micro de Basket USA le week-end dernier, après un énième festival de l’internationale française (27 points contre Charleville-Mézières).

Pour le trophée de MVP, on attendra la fin de soirée, mais ce n’est pas gagné… En revanche, pour celui de meilleure jeune, il n’y avait absolument aucun suspense, tant son impact et ses statistiques sont sans commune mesure avec celles de ses concurrentes, sa coéquipière Juste Jocyte et Ajsa Sivka en tête.

Impossible, effectivement, de ne pas récompenser une joueuse de 19 ans en double-double (15,4 points à 50%, 10,3 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,4 contre), n°2 du championnat à l’évaluation (20,4). Le petit évènement est qu’elle met fin à huit ans de suprématie de Bourges et de Tarbes, qui s’étaient partagés tous les derniers trophées, à commencer par Malonga l’an dernier avec le TGB.

La sixième de l’histoire

À créditer ainsi d’un doublé, Dominique Malonga devient la sixième joueuse de l’histoire à remporter le trophée de meilleure jeune (ou MVP Espoirs selon la dénomination de l’époque) une deuxième fois d’affilée. Avant elle, il y eut Edwige Lawson, Céline Dumerc, Élodie Godin, Sandrine Gruda et Alexia Chery. Plutôt une belle compagnie.

La vice-championne olympique aurait même été éligible pour un triplé inédit la saison prochaine, si elle avait choisi de rester en France. Mais les sirènes du Fenerbahçe Istanbul l’appellent déjà… Le championnat de France est devenu bien trop petit pour son immense talent, le trophée de meilleure jeune aussi.

Sa réaction « Je sens vraiment que j’ai passé un cap cette saison. J’étais partie à Tarbes pour exploser et je voulais confirmer en revenant à l’ASVEL, c’est ce qui s’est passé. J’avais de super coéquipières autour de moi. Je suis très fière de notre saison, on a grandi ensemble et on a progressé tous les week-ends. Même si l’équipe repartait de zéro, que la jeunesse primait, on a réussi à faire de belles choses. » Au micro de Sport en France

Le palmarès du trophée de meilleure jeune :