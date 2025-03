Dominique Malonga attendue au Fenerbahçe jusqu’en 2028 !

Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) va poursuivre sa carrière au Fenerbahçe Istanbul après cette saison 2024-2025. Comme indiqué par la page X rookie, l’intérieure française a choisi de s’engager en faveur du club turc, véritable mastodonte de l’EuroLeague féminine. Selon nos informations, il s’agit même d’un contrat de trois saisons, ce qui porte son engagement jusqu’au 30 juin 2028.

💛💙 Fenerbahçe sign French center Dominique Malonga for the 2025-2026 season! pic.twitter.com/0k2eelQitS — ʀᴏᴏᴋɪᴇ 👻 (@CoachRookie) March 9, 2025

Plus de 20 d’évaluation de moyenne en LBWL comme en EuroCup

Après avoir dominé en La Boulangère Wonderligue (LBWL) avec Tarbes et l’ASVEL Féminin, Dominique Malonga veut poursuivre son ascension. D’ici là, elle aura peut-être gouté à la WNBA puisqu’elle est attendue parmi les premiers choix de la Draft 2025. Meilleure rebondeuse (10 prises par match), contreuse (1,4 contre), la native de Yaoundé tourne également à 15,6 points et 20,3 d’évaluation par match, contre 11,9 et 15,7 en 2023-2024 avec le TGB, avec le même temps de jeu (30 minutes. Ses pourcentages de réussite sont en hausses (50,4% dans les tirs de champ, contre 47,2% à 2-points la saison passée, 69,5% aux lancers francs contre 65% en 2023-2024). En EuroCup, chez le demi-finaliste de la compétition, ses moyennes sont plus élevées encore (18,3 points à 54%, 10,8 rebonds et 1,4 contre pour 22,8 d’évaluation en 28 minutes).

Il est grand temps pour Dominique Malonga d’évoluer au niveau EuroLeague et d’ores et déjà opérationnelle, la Parisienne va donc jouer chez le grand favori pour le titre, où elle retrouvera ainsi Valérie Garnier et Camille Aubert dans le staff mais aussi une autre poste 5 française, Marième Badiane, et son ancienne coéquipière de l’ASVEL Julie Allemand. Mais avant cela, elle a une finale d’EuroCup à aller chercher avec les Lionnes et une soirée a bien terminé avec le club rhodanien, actuel sixième en championnat (10 victoires et 8 défaites) à quatre journées de la fin de la saison régulière.

Alors que Pauline Astier est également annoncée sur le départ à Bourges, ce pourrait être un nouveau départ d’envergure pour la LBWL, un an après l’exode des joueuses internationales.