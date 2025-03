L’ASVEL portée par une Dominique Malonga quasi record, Villeneuve d’Ascq se donne de l’air en bas

La première place de La Boulangère Wonderligue pour Bourges validée après sa victoire contre les Flammes Carolo dans une répétition de la future finale de la Coupe de France, la lutte reste acharnée pour se positionner pour les playoffs. En ce sens, ce dimanche 9 mars, les équipes favorites ou à domicile ont bien assuré le coup, alors que la joueuse de l’ASVEL féminin Dominique Malonga a nouveau affolé les compteurs (35 d’évaluation).

Dominique Malonga tutoie les sommets de son évaluation

Après avoir sombré en demi-finale aller d’EuroCup (perdue de 31 points) à Ferrol), l’ASVEL féminin a terminé la semaine par une éclaircie à Landerneau, notamment l’oeuvre de Dominique Malonga. Déjà impressionnante en premier période (7 points et 9 rebonds), l’intérieure de l’ASVEL féminin a fait encore mieux en seconde période pour terminer à 21 points, 19 rebonds pour 35 d’évaluation, tutoyant ainsi son record dans cette dernière catégorie, datant de début février contre Chartres (37). Avec une joueuse si dominante à l’intérieur, l’équipe de Yoann Cabioc’h s’est logiquement imposée en Bretagne (65-79), malgré les 23 points et 9 rebonds de Evelyn Akhafor.

L’ESBVA-LM peut croire aux playoffs

Villeneuve d’Ascq, bien mieux placé pour accéder à la finale de l’EuroCup (victoire de 7 points à Sopron), a fait coup double en réalisant une belle opération en vue des playoffs. L’ESBVA-LM a plutôt bien contrôlé sa partie pour l’emporter sur la lanterne rouge, La Roche Vendée (76-60), malgré la suspension de Shavonte Zellous et le forfait de Kadiatou Sissoko (genou).

Charnay et Lattes-Montpellier s’accrochent au podium

Dans les autres résultats, Charnay et Lattes-Montpellier continuent de se tirer la bourre derrière Bourges pour finir le plus haut possible. Après une grosse seconde partie de premier quart-temps (31-17), l’équipe bourguignonne s’est mise dans de parfaites dispositions pour dominer l’UFAB (90-70), avec six joueurs à 11 points ou plus. Pour le BLMA, c’est également un départ canon (45-20 MT) qui lui a grandement permis de s’imposer contre Tarbes (67-58), malgré le gros match de Murjanatu Musa (25 points pour 29 d’évaluation)