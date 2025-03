Bourges verrouille la première place de saison régulière, Basket Landes se relance à Chartres

Le Tango Bourges Basket n’a de cesse d’impressionner depuis plusieurs matchs. Ce samedi 8 mars au Prado, les Berruyères se sont largement imposées face à Charleville-Mézières (93-68). Une belle répétition, un mois et demi avant la finale de Coupe de France à Bercy. De son côté, Basket Landes s’est imposé sur le parquet de Chartres (64-71).

Une Tima Pouye étincelante et une première place validée

Les Flammes Carolo n’auront tenu qu’un quart-temps (24-20, 10′) avant de s’écrouler au fur et à mesure de la rencontre. Bourges s’est appuyé sur l’efficacité redoutable de la paire Amy Onkonkwo (14 points et 6 rebonds) – Tima Pouye (22 points et 6 rebonds) pour creuser l’écart et s’imposer sans trembler. Un succès qui permet à l’équipe d’Olivier Lafargue de valider sa première place de la saison régulière à quatre journées de la fin.

Basket Landes repart de l’avant à Chartres

Battues en demi-finale de Coupe de France par Bourges, les Landaises sont vite passées à autre chose. Les coéquipières de Sixtine Macquet (16 points et 8 rebonds) ont eu le dernier mot ce samedi face à Chartres. Longtemps accrochées, les joueuses de Julie Barennes ont pu compter sur l’efficacité de Destiny Slocum, qui a inscrit 7 points dans les trois dernières minutes. Une victoire de caractère pour une équipe landaise qui repart de l’avant après deux éliminations consécutives (en coupe de France et en EuroLeague).