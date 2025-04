Gabby Williams et Marième Badiane championnes de Turquie avec Fenerbahçe

Turquie - Après la déception en EuroLeague et le renvoi de Valérie Garnier, le Fenerbahçe Istanbul de Gabby Williams et Marième Badiane ont été sacrées championnes de Turquie au terme de la série finale face à Mersin et ses nombreuses françaises également.