Valérie Garnier débarquée de Fenerbahçe après l’échec au Final Six de l’EuroLeague !

Dans les grandes institutions, les échecs ne plaisent pas. Valérie Garnier, l’ancienne sélectionneuse des Bleues, vient d’en faire l’amère expérience. Quelques jours après la déroute de Fenerbahçe dans sa quête de triplé en EuroLeague, après une défaite en demi-finale du Final Six, le club stambouliote a décidé de se séparer de sa technicienne tricolore, pour la remplacer par le sélectionneur de l’Espagne, Miguel Mendez.

Başantrenörümüz Valerie Garnier’e teşekkürlerimizle! 2017-2019 ve 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızı çalıştıran Başantrenörümüz Valerie Garnier ile yollarımız ayrılmıştır. Görev yaptığı süre boyunca 1 Avrupa Şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa,… pic.twitter.com/8fSsNj3jsP — Fenerbahçe Opet (@fbkadinbasket) April 15, 2025

Six trophées en un an et demi… mais deux échecs récents

Valérie Garnier fait les frais d’une saison 2024-2025 moins glorieuse que la précédente, lorsqu’elle est revenue à Fenerbahçe, quatre ans après son premier passage (mars 2018 à juin 2019). Car après avoir remporté six trophées en autant de finales en un an et demi (la Supercoupe d’Europe, à deux reprises, la Coupe de Turquie, le championnat de Turquie, l’EuroLeague et la Coupe du Président), le club stambouliote a essuyé deux échecs coup sur coup en 2025.

D’abord en Coupe de Turquie, avec une défaite dans le dernier carré face à Mersin (78-57 fin mars). Puis, surtout, en EuroLeague féminine. Favori à sa propre double succession, le Fenerbahçe Istanbul a cependant été surpris en demi-finale par le futur vainqueur de la compétition, l’USK Prague. La 3e place acquise contre Valence n’a en rien essuyé ce revers sur la scène européenne. De plus, le jeu produit par Fenerbahçe cette saison a fait l’objet de nombreuses critiques, malgré un effectif XXL, dont la triple MVP de l’EuroLeague, Emma Meesseman.

Un timing des plus déroutant !

Alors que le timing du retour de Valérie Garnier à Fenerbahçe avait surpris en août 2023 (en pleine présaison, encore engagée en NM1 avec le Tours MB), celui de son 2e départ du club stambouliote l’est tout autant. Fenerbahçe débute les finales des playoffs du championnat turc… ce mercredi 16 avril face au rival Mersin ! Si son remplaçant, le sélectionneur de la Roja Miguel Mendez, a déjà été intronisé, Gabby Williams, Marième Badine et ses partenaires ne vont pas aborder cette dernière échéance de la saison de la meilleure des manières.