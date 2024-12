Le Fenerbahçe de Gabby Williams remporte la Coupe du Président : 6/6 en finale pour Valérie Garnier !

La 29e finale de la Coupe du Président en Turquie avait des allures bien françaises. D’un côté, Mersin, sans Marine Johannes, blessée pour de longues semaines, mais avec le duo Iliana Rupert – Marine Fauthoux. De l’autre côté, le Fenerbahçe Istanbul, avec un staff tricolore, et deux vice-championnes olympiques : Gabby Williams et Marième Badiane (laissée en civil).

De fait, les Françaises se sont bien retrouvées au cœur des débats : Gabby Williams (4 points, 4 rebonds et 4 passes décisives) dans un accrochage avec Sinem Atas dans le premier quart-temps, puis surtout ses deux adversaires dans la tentative désespérée de retour de Mersin, qui a bien failli aboutir… Encore à 53-63 à la 37e minute, le CBK est revenu à -1 dans les derniers instants, grâce à un tir primé d’Iliana Rupert (7 points et 9 rebonds), et a même eu la balle de match dans les mains. Mais la gestion d’Yvonne Anderson a été discutable et Marine Fauthoux a hérité de la gonfle à 8 mètres au buzzer. Airball, et victoire 65-64 des coéquipières d’Emma Meesseman, nommée MVP avec ses 20 points, 9 rebonds et 7 passes décisives.

Le titre du Fenerbahçe répond à une forme de logique. De fait, la Coupe du Président est l’appellation de la Supercoupe de Turquie, réunissant le champion et le vainqueur de la Coupe. Or, le club stambouliote avait réalisé un doublé la saison dernière. Soit un nouveau trophée gagné par Valérie Garnier, parachutée à la tête du Fener depuis que le club turc a racheté son contrat à Tours (NM1) en pleine présaison 2023.

Ironie du destin, alors qu’on lui reprochait ses cinq défaites d’affilée en finale de l’EuroBasket avec l’équipe de France, l’ancienne sélectionneuse n’a toujours pas perdu la moindre finale avec le Fenerbahçe Istanbul ! Assistée de Camille Aubert, elle en est désormais à 6 trophées en 15 mois sur place : la Supercoupe d’Europe, à deux reprises, la Coupe de Turquie, le championnat de Turquie, l’EuroLeague Women et la Coupe du Président. « Nous sommes fiers de ramener un nouveau titre à notre club », a-t-elle déclaré après coup. « Ça a été une rencontre très difficile et très engagée. Plus qu’un match, ça a été un combat ! Mais ce que l’on retiendra à la fin de la journée, c’est que nous avons gagné la Coupe, partagé la joie avec nos supporters et écrit une nouvelle ligne au palmarès du Fenerbahçe. »