Après Saint-Quentin, Noah Kirkwood va jouer en EuroCup

Habitué de la BCL depuis son arrivée en Europe, Noah Kirkwood va découvrir l’EuroCup à la rentrée. L’ex-arrière de Saint-Quentin s’est engagé avec le club polonais de Slask Wroclaw pour l’exercice 2025-2026.

Absolwent prestiżowego Harvardu i bardzo dobry obrońca! ⛔ Noah Kirkwood dołącza do Śląska Wrocław! ✍️ Więcej informacji ▶ https://t.co/61WdIzTvep Welcome to Wrocław! 👋#plkpl #HejŚląsk #NoweOtwarcie pic.twitter.com/kL6fxKIzXi — WKS Śląsk Wrocław – koszykówka (@WKS_SlaskBasket) August 6, 2025

Noah Kirkwood (2,01 m, 25 ans) rejoint ainsi le club le plus titré de Pologne, qui accueille régulièrement d’anciens pensionnaires de Betclic ELITE, à l’image de Jeremy Senglin, de retour récemment à Nanterre. Le natif d’Ottawa (Ontario) tentera d’aider la formation polonaise à renouer avec sa gloire nationale (18 titres de champion), son dernier titre de champion datant de 2022.

Parmi les recrues phares de Saint-Quentin l’été dernier, Noah Kirkwood n’a pas autant performé que lors de sa saison rookie en Europe, à Bonn, après avoir été l’un des rares joueurs à emprunter l’axe Saint-Quentin – Bonn dans l’autre sens (Parker Jackson-Cartwright et Deane Williams). En Betclic ELITE, le Canadien a compilé 7,8 points à 43% aux tirs, 3,2 rebonds et 2,9 passes décisives – des statistiques similaires à son apport en BCL. Diplôme d’Harvard, Noah Kirkwood va connaître son 4e championnat en carrière, après la G-League, la Bundesliga et la France donc.