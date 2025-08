Laurent Buffard, clap de fin après 40 années de coaching : « Il faut savoir s’arrêter »

Laurent Buffard raccroche définitivement la plaquette d’entraîneur. À 61 ans, le technicien français a décidé de prendre sa retraite et de ne plus encadrer d’équipe. « À un moment donné, il faut savoir s’arrêter », explique-t-il à Ouest-France, pour qui il est revenu sur les moments marquants de sa carrière.

Un fort lien avec Cholet

L’histoire de Laurent Buffard est profondément lié à celle de Cholet Basket. Natif de Chemillé dans le Maine-et-Loire, il a tout connu ou presque avec le club des Mauges. Premier entraîneur du centre de formation en 1987, il était également assistant de Jean Galle auprès de l’équipe professionnelle. « Je n’oublierai jamais que Michel Léger m’a sollicité pour être assistant de Tom Becker et m’occuper des Espoirs, et j’ai tout de suite sauté sur l’occasion », se remémore-t-il auprès du quotidien local. « Ça a été le tremplin qui m’a permis de faire carrière ensuite. Donc, merci Cholet Basket ! » Le technicien a ensuite pris en main CB comme entraîneur en chef au début des années 90 (1991 à 1995) et 2010 (décembre 2013 à décembre 2015).

Une ère incroyable avec Valenciennes dans les années 2000

Mais le summum de sa carrière, Laurent Buffard l’a connu dans le basket féminin, en étant le bâtisseur de l’âge d’or de Valenciennes au début des années 2000. Avec l’USVO, il a remporté deux EuroLeague (2002 et 2004), ainsi que six titres de champion de France entre 2001 et 2007. Après cette épopée avec Valenciennes (17 titres au total de 1999 à 2007), Laurent Buffard avait pu rejoindre un géant du basket féminin, le club russe d’Ekaterinbourg durant la saison 2007-2008 avec Sandrine Gruda.

L’après coaching : un rôle de DG à Brissac en NM2

Passé également par Nantes Rezé (2009 à 2012) ou encore l’Étoile d’Angers (2017 à 2021), Laurent Buffard a coaché dans les divisions fédérales masculines ces dernières années, à Kayserberg (NM1) ou dernièrement près de chez lui, à Brissac (NM2). Laurent Buffard restera à proximité du complexe du Marin, en étant le directeur général du club, tout en profitant des petits bonheurs simples de la vie. « Je voudrais voyager à l’étranger, apprendre à jouer d’un instrument de musique, faire de la poterie, du théâtre… Et puis mon petit-fils vient de naître, alors je veux en profiter. »