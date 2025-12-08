Willem Brandwijk quitte Aix-Maurienne

Willem Brandwijk (2,05 m, 30 ans) n’est plus un joueur d’Aix-Maurienne. L’intérieur néerlandais et le club savoyard ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration, quelques mois seulement après son arrivée estivale. L’annonce a été officialisée ce lundi.

Willem Brandwijk compilait 6,7 points, 3,8 rebonds et 1,1 passe décisive pour 6,3 d’évaluation en 17 minutes sur 12 matchs de championnat ELITE 2 cette saison pour sa découverte de la France.

Aix-Maurienne a déjà son remplaçant

Aix-Maurienne n’a pas tardé à réagir pour son remplaçant. Quelques jours avant l’annonce du départ de Willem Brandwijk, le club avait officialisé la signature d’un ancien de la maison : Cheikh Sane. Un choix assumé pour apporter une présence intérieure immédiatement opérationnelle et familière du contexte savoyard, lui qui a déjà évolué sous les couleurs de l’AMSB. Il a d’ailleurs disputé son 1er match sous les couleurs savoyardes ce week-end (5 rebonds en 16 minutes) lors de la courte défaite au buzzer face à La Rochelle (68-69).

Évreux dans le viseur

17e au classement, Aix-Maurienne, ce déplace à Évreux (19e) le 12 décembre prochain pour un match extrêmement important en bas de tableau pour la 14e journée de championnat.