Kenny Kasiama, d’une pige de deux mois à un contrat de deux ans à la JA Vichy

Le choix de la relance en Pro B a eu du bon pour Kenny Kasiama. Signé par la JA Vichy en fin de saison dernière pour quelques semaines en remplacement de Serge Mourtala, le poste 4/3 voit son aventure dans l’Allier se prolonger pour une durée beaucoup plus importante. Lui et le club thermal vont poursuivre leur collaboration pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2027.

𝐊𝐞𝐧𝐧𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐲𝐬𝐬𝐨𝐢𝐬 💙 Arrivé comme pigiste médical, Kenny Kasiama prolonge l’aventure sur les bords d’Allier pour deux saisons supplémentaires 🙌 🔗 Communiqué à lire sur notre site : https://t.co/pyUXrPANX1#JAV pic.twitter.com/buuB7uo20V — JA Vichy Basket (@jav_basket) July 3, 2025

L’arrivée de Kenny Kasiama a coïncidé avec la superbe fin de saison de la JA Vichy. Sur les 12 matchs auquel il a pris part, l’ailier a connu à neuf reprises la victoire, pour trois défaites seulement, avec notamment le superbe parcours en playoffs jusqu’en demi-finale contre l’Alliance Sport Alsace (défaite 2-1).

Au sein d’un effectif qui tournait déjà fort avant sa signature comme remplaçant médical, le natif de Montfermeil a tout de même su s’insérer dans la rotation de Dounia Issa, notamment lors des phases finales. Sur les sept rencontres du play-in et des playoffs, il jouait en moyenne un peu plus de 10 minutes pour 3 points et 2 rebonds.

PROFIL JOUEUR Kenny KASIAMA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 2,04 cm Âge: 22 ans (05/03/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 2,9 #246 REB 1,5 #229 PD 0,3 #268

« Kenny est un jeune joueur dynamique avec une belle marge de progression, il a l’avantage de déjà connaitre notre environnement et nos principes de jeu », souligne l’entraîneur vichyssois, Dounia Issa, dans le communiqué du club. « Il possède un plafond très haut et notre mission sera de travailler au mieux pour aller chercher son plein potentiel. Leader vocal sur le terrain, il apporte sa polyvalence sur les deux côtés du terrain, avec sa mobilité, vitesse, envergure et sa capacité à tenir plusieurs postes. Au-delà du terrain, Kenny est une personne solaire et charismatique. »

Après une dernière saison avec peu de stabilité, entre un début d’aventure en G-League finalement avorté et un run tardif avec Vichy, Kenny Kasiama va pouvoir travailler avec davantage de sérénité pour s’établir en LNB.