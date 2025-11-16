Gravelines a payé son « manque de discipline » à Dijon, selon Jean-Christophe Prat

Le match est resté serré pendant près d’une mi-temps entre Dijon et Gravelines, 13e et 14e au classement avant le multiplex de la 8e journée de Betclic ELITE. Et pourtant, les joueurs de Jean-Christophe Prat ont semblé lâcher à la 18e minute, lorsque Gregor Hrovat puis David Holston chipent plusieurs ballons pour donner 12 points d’avance aux Dijonnais.

Sur un buzzer assassin à 3-points du vétéran américain, les Maritimes ont retrouvé les vestiaires après avoir encaissé un 15-2 pour finir le 2e quart (52-39), s’inclinant au final 109-83. Cette situation ne passe pas pour le technicien nordiste en conférence de presse, dans des propos rapportés par le club sur les réseaux sociaux, complétés par nos confrères de La Voix du Nord.

Jean-Christophe Prat et Gauthier Denis s’expriment en conférence de presse après la lourde défaite à Dijon 🎙️ #MoreThanTheNorth pic.twitter.com/SYtGoR0Czv — BCM Basketball (@BCMBasket) November 16, 2025

« Ce trou d’air, on en est hélas coutumier »

En effet, les Maritimes sont « très souvent dans les matchs », avant de se tirer eux-mêmes une balle dans le pied. « On craque en prenant un écart par manque de discipline. On veut jouer trop vite, on ne fait pas les bons choix. Cela entraîne beaucoup de balles perdues », qui ont factuellement coûté le match au BCM dès la pause. « Le manque de stops défensifs et la maladresse » s’y sont ajoutés, complète son capitaine Gauthier Denis (2,01 m, 28 ans), de quoi leur faire “très mal”.

Reconnaissant « ce trou d’air » auquel ils sont « hélas coutumiers », Jean-Christophe Prat ne trouve pour l’heure pas d’origine à ce problème. « Je ne me l’explique pas. » Il va pouvoir revenir sur ce casse-tête avec plus de recul, car le BCM aborde une période de trois semaines sans matchs due à la trêve et au report du match contre Limoges. Des enseignements devront être tirés par Jean-Christophe Prat, qui va pouvoir « faire les bons constats et les bons choix » pour que les Maritimes reviennent mieux le 9 décembre prochain face à Limoges.