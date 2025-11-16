Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Frédéric Fauthoux remonté contre l’attitude du Paris Basketball : « Ils ont commencé à être arrogants »

Alors que la JL Bourg n'a pas fait le poids face au Paris Basketball (75-91) lors du choc de la 10e journée de Betclic ÉLITE, Frédéric Fauthoux a facilement admis l'infériorité de son équipe, mais avait du mal à digérer l'attitude francilienne, "arrogante et presque prétentieuse" selon ses mots.
|
00h00
Résumé
Écouter
Frédéric Fauthoux remonté contre l’attitude du Paris Basketball : « Ils ont commencé à être arrogants »

Frédéric Fauthoux en pleine conversation avec Justin Robinson, l’un des Parisiens les plus loquaces

Crédit photo : Cécile Thomas

Personne ne sera obligé de croire Frédéric Fauthoux, l’un des hommes haïssant le plus la défaite au sein du basket français, quand il affirme « se foutre complètement » de la série de dix revers consécutifs contre le Paris Basketball, le dernier en date ce samedi (75-91). « Ce qui m’intéresse, c’est de faire évoluer ce groupe pour pouvoir jouer les yeux dans les yeux avec ce groupe », poursuit-il. « La, très clairement, on n’y est pas. Mais la série, non… Ce ne sont plus les mêmes équipes ni d’un côté, ni de l’autre. » 

« Je ne voyais plus cela dans le haut niveau »

Peut-être plus les mêmes joueurs, certes, mais l’ADN du Paris Basketball est resté le même depuis 2023. Et c’est encore sur ses caractéristiques typiques que l’équipe de la capitale a fait la différence. « Ils nous ont énormément touchés et aujourd’hui, il faut apparemment savoir jouer avec ces contacts permanents », regrette l’ancien meneur de Pau-Orthez.

LIRE AUSSI

« On connait le plan de jeu de Paris : beaucoup de tirs à 3-points, de tags, et c’est l’équipe la plus agressive d’Europe au rebond offensif », ajoute le capitaine, Kevin Kokila. « Ils n’ont pas inventé leur basket aujourd’hui, ils ont fait exactement ce qu’ils savaient faire et c’est ce qui m’attriste le plus. On le savait, on était préparés mais on n’a pas su l’enrayer. » 

– Journée 8

S’il n’a eu aucun mal à admettre la supériorité de Paris, « beaucoup plus fort que nous »Frédéric Fauthoux était, en revanche, remonté face à l’attitude globale de son adversaire. « Leur victoire est très logique, on n’était pas à la hauteur individuellement et collectivement en termes de basket pur. Cela m’a fait penser au match de Besiktas (90-60), à part qu’ils nous ont respectés là-bas. Là-ils ont commencé à parler, à être arrogants. Chose que je ne voyais plus trop dans le haut niveau, car il y a beaucoup d’humilité normalement. » 

Un rapport sur l’après-match

Après le buzzer final, Frédéric Fauthoux a salué son homologue Francesco Tabellini, a eu un petit geste d’affection pour son international Nadir Hifi ou ses anciens burgiens Jeremy Morgan et Joël Ayayi, mais a ensuite évité les mains tendues des assistants parisiens, Julius Thomas en tête, présent dans le staff francilien depuis l’ère Iisalo. De quoi donner lieu à des scènes de tensions minimes, consignées dans un rapport à destination de la LNB.

La JL Bourg de Frédéric Fauthoux n’a plus battu Paris depuis le 16 décembre 2023 (photo : Cécile Thomas)

« Je ne sais pas ce qui s’est passé après le match », a évacué le technicien parisien Francesco Tabellini. « J’ai vu que le coach de la JL Bourg était un peu énervé, ou frustré. Pendant le match, je ne regarde pas vraiment le banc d’en face. Je sais que tous les entraîneurs ne font pas pareil mais je ne parle pas avec mon adversaire, je me concentre sur le jeu. Donc je ne sais pas… »

« Je sais ce que tout le monde va dire de moi… » 

A vrai dire, l’Italien n’était pas la cible du courroux de Frédéric Fauthoux. « Non, je lui ai dit « bon match » tout simplement. Mais ses assistants se permettent de nous interpeller à la fin », éructe-t-il. « Visiblement, il n’y a plus de limite… Il y avait déjà les mêmes attitudes la saison dernière et c’est une question que je me pose, vraiment. Là, j’ai trouvé que c’était très limite. Apparemment, tout est accepté là-dessus, comme le fait qu’on parle tout le temps à mes joueurs. Je sais que ce que tout le monde va dire sur moi mais ça ne me dérange pas… Regardez ce qui se passe de l’autre côté : nous, on est toujours avertis. C’est la globalité qui m’a agacé. Je trouve que c’est presque prétentieux. » 

À Bourg-en-Bresse,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
macroy
Quand on voit les commentaires de Fauthoux, on croit rêver. Il n'y avait pas plus arrogant que lui et son acolyte Didier Gadou sur le circuit quand ils étaient joueur a la "grande époque" de Pau-Ortez. Il serait temps que les huiles de la fédé lui fassent comprendre qu'en tant que sélectionneur de l'équipe de France, il doit avoir l'attitude exemplaire qui sied a sa fonction !
Répondre
(1) J'aime
menzo93
Quand il dit que les assistants l'ont interpellé pendant le match ça m'a fait rire car à chaque remise en jeu Parisienne on voyait Fauthoux échanger avec eux pour leur expliquer son point de vue sur les dernières actions. A chaque décision arbitrale (même celles qui ont été appuyées par l'assistance vidéo) on voyait les Burgiens s'énerver (alors qu'honnetement je n'ai rien vu de scandaleux mais je ne suis peut-être pas objectif) donc quand on voit Fauthoux s'énerver pendant tout le match contre toute la terre (les joueurs adverses et les arbitres) j'ai du mal à le croire à la fin quand il essaye de nous faire croire que la tension sur le match ne vient que des adversaires en sous-entendant que lui a une attitude exemplaire (le fait d'éviter la poignée de main ça m'a choqué également je crois que je n'avais jamais vu ça).
Répondre
(0) J'aime
headband_dri
Et le prix du coach Ouin Ouin de la 8e journée de Betclic Elite est décerné à... Freddy Fauthoux ! Bravo à lui, il faut dire que l'autre pleureuse de service (Laurent Legname) a fait un très mauvais match, pas même une petite technique à se mettre sous la dent !
Répondre
(0) J'aime
jeronimo- Modifié
il se rappelle pas son comportement lors du match Csp-Bourg à la fin du match ou il repousse la main de crawford Palmer quand il perd c'est toujours la faute des autres sans compter les deux doigts d'honneur aux supporters de limoges
Répondre
(0) J'aime
kobe0807
Il y a visiblement des antécédents entre l’adjoint de Paris et Fauthoux. Paris est dans son style de jeu et ce style de jeu est le même depuis trois saisons. L’assistant en question est le même et on voit bien que c’est lui qui est dans la gestion des rotations voir même plus… Pour avoir vu le match, il n’y a pas photo. D’un côté, une équipe qui joue à 12, avec beaucoup d’intensité et de l’autre, une équipe en reconstruction et des joueurs décevants. Les locaux se sont faits bouffer dans la raquette. Lindo et Mitchell ne sont pas au niveau. Ils ont fait déjouer Mcghee et pour le reste, sur les déclarations du coach, il y a beaucoup de frustrations c’est certain. Hier, il y a eu quelques décisions étonnantes, qui n’impactent pas le résultat de la rencontre. Une surprotection de Hifi, qui est certes un magicien et qui est sympathique, qui surjoue dans les attitudes en attaque, flop et n’est jamais averti pour cela. Il n’est pas le seul à surjouer et cela rend la partie moins agréable. Robinson aussi s’est permis des choses… Ils sont agressifs et font donc beaucoup de fautes sauf que les arbitres sont toujours à vouloir équilibrer. Dans le second quart, ils ont équilibré en oubliant de nombreux contacts sur des joueurs parisiens qui sortaient sur les pick. Ça a sifflé au 1er quart puis, y a eu, une petite faute sifflée, sur ce genre de situation, dans la rencontre. Bref, je pense que tout le monde devrait redescendre un peu et faire preuve d’humilité. Paris a joué à son niveau et Bourg aussi. C’est ce que dit le coach. Des satisfactions avec Mokoka et Gash, je mettrai Mc Dowell aussi. Le recrutement d’un intérieur est plus que nécessaire. Après, il faut aussi préciser que le club de Bourg joue avec ses moyens, qui ne sont pas ceux de Paris notamment, avec des comptes qui sont propres et qui ne vit pas au-dessus de ses moyens.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Après la frayeur face à Boulazac, Jānis Gailītis reconnaît « une erreur dans l’approche du match »
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux remonté contre l’attitude du Paris Basketball : « Ils ont commencé à être arrogants »
NBA
00h00Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental
Cat Barber pourrait rejoindre le Saint-Quentin Basketball
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin a Cat Barber dans le viseur pour remplacer Liam O’Reilly
Betclic ELITE
00h008e journée de Betclic ELITE : le choc entre Le Mans et Monaco gratuit sur DAZN, l’ASVEL attendue à Limoges
Betclic ELITE
00h00Paris impressionne à Bourg : 700 jours d’invincibilité et dix victoires de suite face à la JL !
ELITE 2
00h00Nathan Kuta offre à Orléans le choc face à Vichy, Blois fait le 4 à la suite contre Denain
EuroBasket Féminin
00h00L’équipe de France fait tomber l’Italie, son bourreau de la petite finale de l’EuroBasket 2025
Betclic ELITE
00h00Strasbourg renverse Boulazac qui craint le pire pour Hugo Robineau, Nancy et Dijon refont le plein de confiance, Chalon l’emporte à l’arrachée au Portel
Betclic ELITE
00h00David Lighty rentre un peu plus dans la légende de l’ASVEL en devenant le 2e meilleur marqueur de l’histoire du club
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental
NBA
00h00Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
1 / 0