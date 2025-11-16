Après la frayeur face à Boulazac, Jānis Gailītis reconnaît « une erreur dans l’approche du match »

Tombeurs du Mans la semaine passée, les Strasbourgeois sont parvenus à mettre un pied sur le podium grâce à leur victoire au Rhénus face à Boulazac (86-82), dans le multiplex de la 8e journée de Betclic ELITE. Toutefois, cela ne fut pas chose aisée pour la SIG d’un Mike Davis Jr. resté en civil, dominée pendant trois quarts-temps à cause d’une “mauvaise approche” de la rencontre, que l’entraîneur letton Jānis Gailītis a reconnue en après-match sur le site du club.

Le coach alsacien a d’abord tenu à “féliciter l’équipe et le public” après le résultat positif, n’écartant pas le sixième homme de la réaction qui a permis le succès. “Je pense que le public nous a beaucoup aidés. Ils apprécient quand tu te bats. Ils peuvent comprendre quand tu ne joues pas forcément très bien au basket, mais tu dois te battre”, insiste-t-il.

“Aucune énergie en défense”, avant la révolte de Marcus Keene

Il s’est néanmoins attardé sur le contenu de la rencontre, notamment la première période qui lui a beaucoup déplu. “C’est une erreur d’avoir approché le match de cette manière. Si on veut construire quelque chose de solide, ce n’est pas la manière dont les joueurs doivent répondre aux récentes victoires et blessures. Au début, nous n’avons mis aucune énergie en défense. J’ai envie de voir une équipe qui a faim de victoires.”

Son équipe a finalement “trouvé le moyen de gagner le match malgré un mauvais départ”, en témoignant d’une “énorme énergie” mais aussi de la faculté de ses leaders à sonner la révolte. Il pointe notamment la performance de Marcus Keene, auteur d’un double-double tonitruant en l’absence de Davis Jr. avec 21 points et 12 passes.

“Quand le match était en jeu, c’était le moment de Marcus Keene”, reconnaît-il. Avant de poursuivre : “On a dû élever notre niveau en attaque avec l’absence de Mike Davis Jr. C’était l’opportunité aux autres joueurs de se montrer”, ce que Marcus Keene n’a donc pas manqué de faire.

