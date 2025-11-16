Recherche
Betclic Élite

Après la frayeur face à Boulazac, Jānis Gailītis reconnaît « une erreur dans l’approche du match »

Betclic ELITE – Victorieux face à Boulazac (86-82) après une première période largement dominée par le promu, les Strasbourgeois ont tiré leur épingle du jeu en fin de match en faisant preuve d’“une énorme énergie”. Qui n’enlève pas une certaine amertume à Jānis Gailītis en après-match.
00h00
Résumé
Écouter
Après la frayeur face à Boulazac, Jānis Gailītis reconnaît « une erreur dans l’approche du match »

Jānis Gailītis a salué la révolte de ses joueurs en seconde mi-temps face à Boulazac, qui a dominé les vingt premières minutes.

Crédit photo : Philippe Gigon

Tombeurs du Mans la semaine passée, les Strasbourgeois sont parvenus à mettre un pied sur le podium grâce à leur victoire au Rhénus face à Boulazac (86-82), dans le multiplex de la 8e journée de Betclic ELITE. Toutefois, cela ne fut pas chose aisée pour la SIG d’un Mike Davis Jr. resté en civil, dominée pendant trois quarts-temps à cause d’une “mauvaise approche” de la rencontre, que l’entraîneur letton Jānis Gailītis a reconnue en après-match sur le site du club.

Le coach alsacien a d’abord tenu à “féliciter l’équipe et le public” après le résultat positif, n’écartant pas le sixième homme de la réaction qui a permis le succès. “Je pense que le public nous a beaucoup aidés. Ils apprécient quand tu te bats. Ils peuvent comprendre quand tu ne joues pas forcément très bien au basket, mais tu dois te battre”, insiste-t-il.

“Aucune énergie en défense”, avant la révolte de Marcus Keene

Il s’est néanmoins attardé sur le contenu de la rencontre, notamment la première période qui lui a beaucoup déplu. “C’est une erreur d’avoir approché le match de cette manière. Si on veut construire quelque chose de solide, ce n’est pas la manière dont les joueurs doivent répondre aux récentes victoires et blessures. Au début, nous n’avons mis aucune énergie en défense. J’ai envie de voir une équipe qui a faim de victoires.”

Marcus KEENE
Marcus KEENE
21
PTS
4
REB
12
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
86 82
BOU

Son équipe a finalement “trouvé le moyen de gagner le match malgré un mauvais départ”, en témoignant d’une “énorme énergie” mais aussi de la faculté de ses leaders à sonner la révolte. Il pointe notamment la performance de Marcus Keene, auteur d’un double-double tonitruant en l’absence de Davis Jr. avec 21 points et 12 passes.

“Quand le match était en jeu, c’était le moment de Marcus Keene, reconnaît-il. Avant de poursuivre : “On a dû élever notre niveau en attaque avec l’absence de Mike Davis Jr. C’était l’opportunité aux autres joueurs de se montrer”, ce que Marcus Keene n’a donc pas manqué de faire.

