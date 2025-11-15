Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

L’équipe de France fait tomber l’Italie, son bourreau de la petite finale de l’EuroBasket 2025

EQUIPE DE FRANCE – En clôture de leur stage de préparation en Espagne, les Bleues ont remporté le premier de leur deux matchs du tournoi amical de La Linea, face à l’Italie (66-57). Elles retrouvent l’Espagne dès demain (17 heures, en direct sur YouTube).
|
00h00
L’équipe de France fait tomber l’Italie, son bourreau de la petite finale de l’EuroBasket 2025

Les Bleues de Valériane Ayayi ont remporté leur premier match amical à La Linea face à l’Italie.

Crédit photo : FIBA

Après une semaine de travail à La Linea (Espagne), l’équipe de France féminine bouclait son stage hivernal par un premier match amical face à l’Italie ce samedi, avant de retrouver l’Espagne dès le lendemain (17 heures, en direct sur YouTube).

Face à leur bourreau de la petite finale de l’EuroBasket 2025, Valériane Ayayi et ses coéquipières ont assuré l’essentiel au retour des vestiaires et s’imposent 66-57, après une fin de match plus relâchée.

LIRE AUSSI
Alors que l'équipe de France féminine affronte l'Italie et l'Espagne ce week-end lors d'un tournoi amical à La Linea, il sera possible de suivre les rencontres des Bleues gratuitement sur le week-end de la Fédération.
Pas de diffuseur TV, mais les matchs de l’équipe de France retransmis gratuitement sur YouTube ce week-end – BeBasket
Rédaction

Lors de ce stage, Jean-Aimé Toupane a convoqué un groupe élargi mais surtout rajeuni. Cette caractéristique ne s’est toutefois pas ressenti dans le cinq majeur : le sélectionneur a aligné d’entrée Romane Berniès, Migna Touré, Valériane Ayayi, Marième Badiane, et Marie-Paule Dally qui fait presque figure de jeune dans ce cinq cumulant plusieurs centaines de capes. Cette dernière s’est d’ailleurs illustrée à 3-points d’entrée pour mettre les Françaises devant (16-13, 10’).

41% à 3-points !

Peu à peu, l’écart s’est creusé jusqu’à une belle accélération au retour des vestiaires. Menées par Pauline Astier, les Françaises dépassent les cinquante points (51-34, 30’) avant de ralentir dangereusement dans les dernières minutes, face à des Italiennes qui remportent le dernier quart-temps (15-23).

Victorieuses 66-57 face aux médaillées de bronze du dernier Euro, les Françaises peuvent tirer du positif de cette première prestation, à commencer par leur adresse. Elles terminent la rencontre avec 44% de réussite globale, mais surtout un très beau 41% d’adresse à 3-points.

Jean-Aimé Toupane voudra sans doute gommer l’excès d’engagement de ses joueuses face à l’Espagne demain : face à la Nazionale, les Françaises ont commis 26 fautes, soit près de deux fois le total des Italiennes (14). Un détail rapidement corrigeable : Romane Bernies et ses coéquipières retrouvent leur autre bourreau de l’Euro, la Roja, dans moins de 24 heures.

LIRE AUSSI
Alors que l'équipe de France féminine affronte l'Italie et l'Espagne ce week-end lors d'un tournoi amical à La Linea, il sera possible de suivre les rencontres des Bleues gratuitement sur le week-end de la Fédération.
Pas de diffuseur TV, mais les matchs de l’équipe de France retransmis gratuitement sur YouTube ce week-end – BeBasket
Rédaction

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket Féminin
00h00L’équipe de France fait tomber l’Italie, son bourreau de la petite finale de l’EuroBasket 2025
Betclic ELITE
00h00Strasbourg renverse Boulazac qui craint le pire pour Hugo Robineau, Nancy et Dijon refont le plein de confiance, Chalon l’emporte à l’arrachée au Portel
Betclic ELITE
00h00David Lighty rentre un peu plus dans la légende de l’ASVEL en devenant le 2e meilleur marqueur de l’histoire du club
Betclic ELITE
00h00Liam O’Reilly quitte déjà Saint-Quentin pour la Pologne après un passage éclair
Betclic ELITE
00h00Malgré la défaite contre Nanterre, Fabrice Lefrançois ressent « une perspective positive » pour Cholet
Équipe de France
00h00Pas de diffuseur TV, mais les matchs de l’équipe de France retransmis gratuitement sur YouTube ce week-end
EuroBasket masculin
00h00La Fédération Britannique cesse ses activités et entre en liquidation, l’avenir des équipes nationales en péril ?
NBA
00h00Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »
Betclic ELITE
00h00Blessé lors de son premier match, Sean Armand reportera-t-il le maillot du Portel ?
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
1 / 0