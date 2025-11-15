L’équipe de France fait tomber l’Italie, son bourreau de la petite finale de l’EuroBasket 2025

Après une semaine de travail à La Linea (Espagne), l’équipe de France féminine bouclait son stage hivernal par un premier match amical face à l’Italie ce samedi, avant de retrouver l’Espagne dès le lendemain (17 heures, en direct sur YouTube).

Face à leur bourreau de la petite finale de l’EuroBasket 2025, Valériane Ayayi et ses coéquipières ont assuré l’essentiel au retour des vestiaires et s’imposent 66-57, après une fin de match plus relâchée.

Un premier succès à La Linea ☝️ Rendez-vous demain dimanche pour enchaîner face à l'Espagne 🔜#PassionnémentBleu pic.twitter.com/BWG2C4drBt — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 15, 2025

Lors de ce stage, Jean-Aimé Toupane a convoqué un groupe élargi mais surtout rajeuni. Cette caractéristique ne s’est toutefois pas ressenti dans le cinq majeur : le sélectionneur a aligné d’entrée Romane Berniès, Migna Touré, Valériane Ayayi, Marième Badiane, et Marie-Paule Dally qui fait presque figure de jeune dans ce cinq cumulant plusieurs centaines de capes. Cette dernière s’est d’ailleurs illustrée à 3-points d’entrée pour mettre les Françaises devant (16-13, 10’).

41% à 3-points !

Peu à peu, l’écart s’est creusé jusqu’à une belle accélération au retour des vestiaires. Menées par Pauline Astier, les Françaises dépassent les cinquante points (51-34, 30’) avant de ralentir dangereusement dans les dernières minutes, face à des Italiennes qui remportent le dernier quart-temps (15-23).

Victorieuses 66-57 face aux médaillées de bronze du dernier Euro, les Françaises peuvent tirer du positif de cette première prestation, à commencer par leur adresse. Elles terminent la rencontre avec 44% de réussite globale, mais surtout un très beau 41% d’adresse à 3-points.

Jean-Aimé Toupane voudra sans doute gommer l’excès d’engagement de ses joueuses face à l’Espagne demain : face à la Nazionale, les Françaises ont commis 26 fautes, soit près de deux fois le total des Italiennes (14). Un détail rapidement corrigeable : Romane Bernies et ses coéquipières retrouvent leur autre bourreau de l’Euro, la Roja, dans moins de 24 heures.