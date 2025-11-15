Recherche
EuroBasket masculin

La Fédération Britannique cesse ses activités et entre en liquidation, l’avenir des équipes nationales en péril ?

La Fédération Britannique de Basketball a annoncée sa mise en liquidation après des difficultés financières insurmontables, mettant en péril l'avenir des équipes nationales de Grande-Bretagne.
00h00
La Fédération Britannique cesse ses activités et entre en liquidation, l’avenir des équipes nationales en péril ?

La Fédération Britannique de Basketball a annoncé la cessation de ses activités, mettant en péril l’avenir des équipes nationales du Royaume.

Crédit photo : FIBA

La crise qui secoue le basketball britannique prend un nouveau tournant tragique. Alors que la FIBA a levé la suspension qui empêchait l’équipe nationale masculine de participer aux tournois internationaux, la Fédération Britannique (BBF) a officiellement annoncé dans un communiqué l’arrêt de ses activités commerciales.

Cette cessation fait suite à une réduction « significative et imprévue » de ses revenus, ainsi qu’à des « dépenses non anticipées », peut-on lire. Ainsi, la situation est devenue trop critique pour l’organisation, la contraignant à entamer une procédure de liquidation avec l’aide de cabinets de conseil.

La décision fédérale marque un tournant dramatique pour le basket-ball britannique, qui se retrouve sans structure dirigeante stable à quelques mois de compétitions internationales importantes. La fédération, reconnue comme membre officiel de la FIBA pour la Grande-Bretagne, avait retrouvé la responsabilité de gérer les équipes nationales et de représenter le pays sur la scène internationale après la levée de ses sanctions.

Rédaction

La FIBA et les fédérations nationales mobilisées pour sauver les équipes de Grande-Bretagne

Face à cette crise sans précédent, la priorité immédiate consiste à assurer la continuité des équipes nationales britanniques. La BBF a confirmé que tous les acteurs du basket-ball domestique travaillent étroitement avec la FIBA pour « garantir la stabilité et la sécurité des équipes nationales de Grande-Bretagne, y compris le respect de notre engagement de participation aux prochaines compétitions FIBA« .

Les fédérations nationales anglaise, écossaise et galloise ont également publié une déclaration commune rassurante : « Clairement, c’est une période difficile pour notre sport, mais nous réaffirmons notre engagement à collaborer pour le futur de la Grande-Bretagne, aux côtés d’autres parties prenantes, pour maintenir la participation aux prochaines compétitions FIBA. »

Alors que la BBF devait devenir indépendante et autonome suite aux dernières mesures de la FIBA, cette liquidation remet tout en cause et soulève des questions importantes sur l’avenir du basket-ball britannique. La nécessité de reconstruire une structure gouvernante solide et durable se fait désormais très urgente…

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket.
frenchpaul1988
Outre les équipes nationales, qu'en est-il des championnats de club ? Les équipes comme les London Lions sont-elles menacées de disparition ?
thorir
Pas eux spécifiquement d'autant qu'ils ont été repris par un investisseur plutôt solide récemment, mais comme tu le disais au début ça peut poser question sur la continuité de la SLB. En France par exemple, la LNB étant une émanation de la FFBB je n'sais pas dans quelle mesure elle pourrait continuer ses activités si la FFBB venait à liquidée comme la Fédé britannique La petite particularité c'est que la SLB s'est créée la saison derniere avec la participation financière des clubs de la défunte BBL, donc c'est possible que financièrement ils soient en capacité de boucler au moins cette saison, mais en ont ils le droit si jamais la Fédé disparait là ça dépasse mes connaissances Par contre sans compétition d'élite affiliée à la FIBA, ça retarderait voire empecherait considérablement la création des franchises NBA Europe prévues, à moins qu'elles se retrouvent affiliés à la 1ere divsision d'un autre pays européen ?
