La Fédération Britannique cesse ses activités et entre en liquidation, l’avenir des équipes nationales en péril ?

La crise qui secoue le basketball britannique prend un nouveau tournant tragique. Alors que la FIBA a levé la suspension qui empêchait l’équipe nationale masculine de participer aux tournois internationaux, la Fédération Britannique (BBF) a officiellement annoncé dans un communiqué l’arrêt de ses activités commerciales.

Cette cessation fait suite à une réduction « significative et imprévue » de ses revenus, ainsi qu’à des « dépenses non anticipées », peut-on lire. Ainsi, la situation est devenue trop critique pour l’organisation, la contraignant à entamer une procédure de liquidation avec l’aide de cabinets de conseil.

British Basketball Federation Update https://t.co/G3ZJRnKYex — Great Britain Basketball (@gbbasketball) November 14, 2025

La décision fédérale marque un tournant dramatique pour le basket-ball britannique, qui se retrouve sans structure dirigeante stable à quelques mois de compétitions internationales importantes. La fédération, reconnue comme membre officiel de la FIBA pour la Grande-Bretagne, avait retrouvé la responsabilité de gérer les équipes nationales et de représenter le pays sur la scène internationale après la levée de ses sanctions.

La FIBA et les fédérations nationales mobilisées pour sauver les équipes de Grande-Bretagne

Face à cette crise sans précédent, la priorité immédiate consiste à assurer la continuité des équipes nationales britanniques. La BBF a confirmé que tous les acteurs du basket-ball domestique travaillent étroitement avec la FIBA pour « garantir la stabilité et la sécurité des équipes nationales de Grande-Bretagne, y compris le respect de notre engagement de participation aux prochaines compétitions FIBA« .

Les fédérations nationales anglaise, écossaise et galloise ont également publié une déclaration commune rassurante : « Clairement, c’est une période difficile pour notre sport, mais nous réaffirmons notre engagement à collaborer pour le futur de la Grande-Bretagne, aux côtés d’autres parties prenantes, pour maintenir la participation aux prochaines compétitions FIBA. »

Alors que la BBF devait devenir indépendante et autonome suite aux dernières mesures de la FIBA, cette liquidation remet tout en cause et soulève des questions importantes sur l’avenir du basket-ball britannique. La nécessité de reconstruire une structure gouvernante solide et durable se fait désormais très urgente…