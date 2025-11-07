Recherche
EuroBasket masculin

La FIBA lève la suspension de la sélection de Grande-Bretagne, qui disputera bien les qualifications à la Coupe du Monde

Temporairement exclue, la Grande-Bretagne retrouve le droit de participer aux compétitions internationales organisées par la FIBA. L'équipe masculine britannique pourra donc disputer les qualifications pour la Coupe du Monde 2027 qui débutent fin novembre, mais des questions subsistent concernant les compétitions domestiques.
00h00
Résumé
La FIBA lève la suspension de la sélection de Grande-Bretagne, qui disputera bien les qualifications à la Coupe du Monde

La sélection britannique va de nouveau pouvoir participer aux matchs internationaux de la FIBA.

Crédit photo : FIBA

Alors qu’elle l’avait exclu temporairement pour régler un conflit interne secouant le Royaume, la FIBA a officiellement levé la suspension qui empêchait la Grande-Bretagne d’aligner une équipe nationale masculine dans ces compétitions internationales. Les Britanniques pourront donc participer aux qualifications pour la Coupe du Monde, débutant fin novembre par une réception de la Lituanie et un déplacement en Islande.

Cette décision intervient après des mois d’incertitude pour le basketball britannique, en proie à un conflit direct entre la Fédération (BBF) et son championnat local, la Super League Basketball. En effet, la BBF a attribué en janvier dernier une licence d’exploitation du championnat professionnel masculin à des investisseurs externes, mesure jugée illégale par la Super League Basketball qui a immédiatement engagé des poursuites judiciaires.

Une autorité toujours suspendue

pour les championnats domestiques

Si l’équipe nationale est désormais tirée d’affaire, le différend pour l’organisation des championnats domestiques ne semble pas réglé pour le moment. Dans ce sens « L’autorité de la BBF pour licencier et reconnaître les compétitions domestiques masculines en Grande-Bretagne reste suspendue », précise le communiqué de la FIBA. « Afin d’assurer la stabilité et la continuité de la compétition masculine de haut niveau en Grande-Bretagne pendant cette période, la FIBA a conclu un accord de reconnaissance directe avec la Super League Basketball », désormais considérée comme l’organisme responsable de la compétition domestique de premier niveau

Temporaire, cette mesure vise à préserver le fonctionnement des compétitions nationales, et le respect des règlements. La FIBA soutient qu’elle continuera de travailler étroitement avec la BBF et toutes les parties prenantes concernées, y compris les investisseurs externes et le gouvernement britannique. L’objectif restant d’assurer la stabilité et la croissance à long terme du basketball masculin en Grande-Bretagne, et de soutenir la BBF dans sa transformation en organisation autonome et durable.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
