Betclic Élite

David Lighty rentre un peu plus dans la légende de l'ASVEL en devenant le 2e meilleur marqueur de l'histoire du club

Encore auteur de 16 points pour l’ASVEL vendredi 14 novembre, l'ailier américain David Lighty continue d’écrire son nom dans le haut du classement des meilleurs marqueurs de l’histoire du club rhodanien, en en devenant le deuxième meilleur scoreur.
00h00
David Lighty rentre un peu plus dans la légende de l’ASVEL en devenant le 2e meilleur marqueur de l’histoire du club

David Lighty est désormais le 2e meilleur marqueur de l’histoire de l’ASVEL.

Crédit photo : Lilian Bordron

Du haut de ses 37 ans, David Lighty n’en a visiblement pas fini d’écrire l’histoire de l’ASVEL. À l’occasion de la rencontre d’EuroLeague remportée face au Partizan Belgrade, dont il est largement contributeur avec 16 points en sortie de banc, l’ailier américain a atteint les 5143 points sous le maillot villeurbannais. Un total qui en fait désormais le deuxième scoreur le plus prolifique de l’histoire du club, toutes compétitions confondues.

Rédaction

David Lighty est tout simplement une légende à l’ASVEL, club qu’il fréquente depuis 2014 (avec un passage à Trentino et Sassari en 2016/17). En 11 saisons, dont celle en cours, l’ancienne star d’Ohio State en NCAA a déjà compilé 5143 points, total qu’il va encore repousser.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-David Lighty.jpg
David LIGHTY
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 198 cm
Âge: 37 ans (27/05/1988)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
4,8
#152
REB
1,5
#154
PD
1,3
#111

Il dépasse désormais au classement l’illustre Willie Redden, auteur de 5142 points avec l’AS Villeurbanne entre 1983 et 1992 avant de participer à l’épopée du titre d’Antibes en 1995 aux côtés de Micheal Ray Richardson, disparu il y a peu.

Rédaction

Champion de France en 2013 avec Nanterre puis en 2016, 2019, 2021 et 2022 avec l’ASVEL, Lighty est aussi l’Américain ayant remporté le plus de titres de l’histoire du championnat. Déjà recordman du nombre de capes sous le maillot rhodanien avec 630, le natif de Cleveland est désormais à 998 points du leader au tableau des meilleurs marqueurs : Alain Gilles. Intouchable ?

Arthur Puybertier
